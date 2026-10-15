パレスホテル箱根が2029年秋開業へ、国立公園内にマウンテンリゾート誕生

自然環境と調和した空間づくりや、充実したウェルネス施設

神奈川県箱根町仙石原で、1960年に前身の「箱根観光ホテル」として開業し、「富士箱根伊豆国立公園」内の宿泊施設として親しまれてきた「パレスホテル箱根」。建物の老朽化に伴い2018年1月に営業を終了したが、建て替えを経て、2029年秋に開業する。2026年10月13日には起工式を執り行い、建設工事に着手した。新ホテルは、スイートやヴィラを含む全69室を備えたマウンテンリゾートとして誕生する。

約1万7450平方メートルの敷地には、客室のほか、スパやプール、フィットネスジムなどのウェルネス施設、3つの料飲施設を完備。豊かな自然や富士山を望む立地を生かし、パレスホテルブランドが掲げる「最上質の日本」を体現するリゾートホテルを目指すという。

画像提供：株式会社パレスホテル 外観イメージ

デザインは英国のデザインスタジオ、タラ・バーナード＆パートナーズ（Tara Bernerd & Partners）が手がける。スイート6室とヴィラ5棟を含む客室の広さは57～250平方メートルで、露天風呂付きテラスを含めると69～271平方メートル。料飲施設には、オールデイダイニング、ラウンジバー、スペシャリティレストランを揃える。

自然環境と調和した空間づくりやゆとりある客室を特徴とする、パレスホテル箱根。箱根で新たな滞在体験を提供するリゾートとして期待が高まる。

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