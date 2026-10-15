ニュースレターに登録
検索
言語:
日本語English

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Tokyo

    ニュース

    パレスホテル箱根が2029年秋開業へ、国立公園内にマウンテンリゾート誕生

    自然環境と調和した空間づくりや、充実したウェルネス施設

    Chikaru Yoshioka
    テキスト
    Chikaru Yoshioka
    Editor/Writer
    パレスホテル箱根
    画像提供：株式会社パレスホテル | 外観イメージ
    広告

    神奈川県箱根町仙石原で、1960年に前身の「箱根観光ホテル」として開業し、富士箱根伊豆国立公園」内の宿泊施設として親しまれてきた「パレスホテル箱根」。建物の老朽化に伴い2018年1月に営業を終了したが、建て替えを経て、2029年秋に開業する2026年10月13日には起工式を執り行い、建設工事に着手した。新ホテルは、スイートやヴィラを含む全69室を備えたマウンテンリゾートとして誕生する。

    約1万7450平方メートルの敷地には、客室のほか、スパやプール、フィットネスジムなどのウェルネス施設、3つの料飲施設を完備。豊かな自然や富士山を望む立地を生かし、パレスホテルブランドが掲げる「最上質の日本」を体現するリゾートホテルを目指すという。

    パレスホテル箱根
    画像提供：株式会社パレスホテル外観イメージ

    デザインは英国のデザインスタジオ、タラ・バーナード＆パートナーズ（Tara Bernerd & Partners）が手がける。スイート6室とヴィラ5棟を含む客室の広さは57250平方メートルで、露天風呂付きテラスを含めると69271平方メートル。料飲施設には、オールデイダイニング、ラウンジバー、スペシャリティレストランを揃える。

    自然環境と調和した空間づくりやゆとりある客室を特徴とする、パレスホテル箱根。箱根で新たな滞在体験を提供するリゾートとして期待が高まる。

    関連記事

    「世界のベストホテル2026」51～100位を発表、日本から7軒がランクイン

    モネの名画と眠る、「サンシャインシティプリンスホテル」に泊まれる美術館が登場

    「世界のベストバー50 2026」に東京のバー2軒がランクイン

    水上ホテル「PETALS TOKYO」、マリメッコに囲まれて過ごす宿泊プランを提供

    「東京ミッドタウン日本橋」9月30日竣工、2027年グランドオープンへ

    東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら

    最新ニュース
      広告
      Back to Top

      タイムアウト東京について

      プロダクト

      世界のタイムアウト

      サイト マップ
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.