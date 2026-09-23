水上ホテル「PETALS TOKYO」、マリメッコに囲まれて過ごす宿泊プランを提供

この秋、フィンランド発のライフスタイルブランド「マリメッコ」のテキスタイルや食器に囲まれながら、運河に浮かぶ水上アートホテルで過ごす特別なステイが登場。天王洲の「PETALS TOKYO（ペタルス トーキョー）」で、マリメッコとのコラボレーションによる1日1組限定の宿泊プラン「北欧の暮らしとデザインを巡る水上ステイ」を、2026年10月1日（木）から12月31日（木）まで提供する。

画像提供：寺田倉庫 木の温もりとマリメッコのデザインが調和する、水上客室でのリラックスステイ

運河に浮かぶ4隻の小舟を客室とするPETALS TOKYO。今回のプランでは、そのうち「PETAL 4」の客室をマリメッコのテキスタイルやプロダクトでコーディネートする。明るい木の温もりを感じる空間に、モノトーンのアイコニックなデザインや秋冬らしい柄、異素材のアイテムを組み合わせ、マリメッコらしい遊び心を加えた。

画像提供：寺田倉庫 運河の心地よい風とランタンの灯りに包まれるデッキでの憩い

夕方から夜にかけては、客室横の桟橋デッキにウッドチェアとランタンを設置。温かい紅茶やコーヒーを片手に、運河の水面や柔らかな灯りを眺めながら、ゆったりとした時間を過ごせる。

画像提供：寺田倉庫 マリメッコの食器が彩る「フィンランドスタイル朝食」

翌朝には、マリメッコのテーブルウェアで楽しむフィンランドスタイルの朝食を用意。シナモンロール、ライ麦ミューズリーパン、カルヤランピーラッカの北欧パン3種に、日替わりデリ2種、ブルーベリージュース、ホットコーヒーが付く。

画像提供：寺田倉庫 宿泊記念のマリメッコのポーチ

さらに、宿泊者には1人1個、マリメッコのポーチをプレゼント。旅の記念として持ち帰れるのもうれしいポイントだ。

画像提供：寺田倉庫 PETALS TOKYO

料金は1泊10万5,000円（税込み）から。宿泊期間は10月1日（木）から12月31日（木）までで、予約は公式ウェブサイトで受け付ける。マリメッコのデザインと運河の穏やかさに包まれるリラックスしたステイを楽しみたい人は、早めにチェックしておきたい。

関連記事

『「世界のベストホテル2026」51～100位を発表、日本から7軒がランクイン』

『「50 TOP PIZZA WORLD 2026」に東京のピッツェリア2軒がランクイン』

『東京のレストラン7軒がメキシコ政府から「本格的なメキシコ料理」として認定』

『TOFROM YAESU TOWERでしかできない5のこと』

『昭和の熱気を再現、ホテルニューアカオで80年代ディスコイベントが開催』

東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら