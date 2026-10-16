新宿御苑の絶景を望む「ノーガ新宿御苑」が2027年7月に開業

「地域との深いつながりから生まれる素敵な経験」をコンセプトに、音楽・アート・食を軸とした体験を提供するライフスタイルホテルブランド「ノーガホテル」。ブランド4施設目となる新施設「ノーガ新宿御苑」が、2027年7月15日（木）に誕生する。開業に先立ち、2026年10月15日から宿泊予約の受付を開始した。

画像提供：野村不動産ホテルズ株式会社 御苑スイート客室イメージ

ホテルのテーマは「Capturing nature’s tone ～自然の息遣いを捉えていく。～」。東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」駅から徒歩2分の場所に位置する。新宿の活気と「新宿御苑」の豊かな緑が交わる立地を生かし、都心にいながら四季の移ろいを身近に感じられる滞在を提案する。

画像提供：野村不動産ホテルズ株式会社 パノラマ デラックスツイン

全72室の客室は、全て30平方メートル以上の広さを確保。新宿御苑の木々や、その先に広がる東京の街並みを望むバルコニーを全室に設ける。木の温もりを基調としたインテリアに、日本の伝統技術やアート、照明を取り入れ、落ち着きと上質さを兼ね備えた空間に仕上げる。

画像提供：野村不動産ホテルズ株式会社 御苑スイート（GYOEN SUITE）

画像提供：野村不動産ホテルズ株式会社 御苑スイート（GYOEN SUITE）

最上階の14階には、約70平方メートルの「御苑スイート（GYOEN SUITE）」を2室配置。幅約13メートルの大きな窓から景色を一望できるほか、バルコニーに面した開放的な浴室も備え、贅沢なくつろぎの時間を過ごせる。

画像提供：野村不動産ホテルズ株式会社 街にひらかれ、ホテルとシームレスにつながるベーカリー

画像提供：野村不動産ホテルズ株式会社 街にひらかれ、ホテルとシームレスにつながるベーカリー

館内には、宿泊者だけでなく地域住民も利用できる飲食施設も設ける。1階には、素材や製法にこだわったパンを提供するベーカリーと、カフェ・バーラウンジがオープン。朝から夜まで思い思いに過ごせる空間を通じて、街とホテルをつなぐ交流の場を創出する。

画像提供：野村不動産ホテルズ株式会社 バーカウンター

画像提供：野村不動産ホテルズ株式会社 薪火が生み出す炎の躍動感を感じるレストラン

2階のレストランでは、薪火の熱と香りを生かした料理を提供。中央に薪焼台を配置し、炎の躍動感や調理の臨場感とともに、厳選した食材の持ち味を引き出す。

画像提供：野村不動産ホテルズ株式会社 新宿御苑を一望する13階のルーフトップバー

さらに13階には、約25メートルのテラスを備えたルーフトップバーが登場。都心まで広がるパノラマを望む空間で、気軽な一杯から食事まで満喫できる。

画像提供：野村不動産ホテルズ株式会社 らせん階段が1階と2階をつなぐ、開かれたロビー空間

また、地域の魅力に触れるアクティビティも展開する予定だ。新宿御苑内の散策やピクニックをはじめ、ランニング、ヨガ、メディテーションなど、心身をリフレッシュできる多彩なプログラムを企画する。

都会の利便性と自然の潤いを同時に感じられる、新宿ならではの滞在拠点として注目を集めそうだ。

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