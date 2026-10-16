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    新宿御苑の絶景を望む「ノーガ新宿御苑」が2027年7月に開業

    全室バルコニー付き、宿泊予約の受付を10月から開始

    Chikaru Yoshioka
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    Chikaru Yoshioka
    Editor/Writer
    ノーガ新宿御苑
    画像提供：野村不動産ホテルズ株式会社 | 新宿御苑が望めるバルコニー
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    「地域との深いつながりから生まれる素敵な経験」をコンセプトに、音楽・アート・食を軸とした体験を提供するライフスタイルホテルブランド「ノーガホテル」。ブランド4施設目となる新施設「ノーガ新宿御苑」が、2027715日（木）に誕生する。開業に先立ち、20261015日から宿泊予約の受付を開始した。

    ノーガ新宿御苑
    画像提供：野村不動産ホテルズ株式会社御苑スイート客室イメージ

    ホテルのテーマは「Capturing nature’s tone ～自然の息遣いを捉えていく。～」。東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」駅から徒歩2分の場所に位置する。新宿の活気と「新宿御苑」の豊かな緑が交わる立地を生かし、都心にいながら四季の移ろいを身近に感じられる滞在を提案する。

    ノーガ新宿御苑
    画像提供：野村不動産ホテルズ株式会社パノラマ デラックスツイン

    72室の客室は、全て30平方メートル以上の広さを確保。新宿御苑の木々や、その先に広がる東京の街並みを望むバルコニーを全室に設ける。木の温もりを基調としたインテリアに、日本の伝統技術やアート、照明を取り入れ、落ち着きと上質さを兼ね備えた空間に仕上げる。

    ノーガ新宿御苑
    画像提供：野村不動産ホテルズ株式会社御苑スイート（GYOEN SUITE）
    ノーガ新宿御苑
    画像提供：野村不動産ホテルズ株式会社御苑スイート（GYOEN SUITE）

    最上階の14階には、約70平方メートルの「御苑スイート（GYOEN SUITE）」を2室配置。幅約13メートルの大きな窓から景色を一望できるほか、バルコニーに面した開放的な浴室も備え、贅沢なくつろぎの時間を過ごせる。

    ノーガ新宿御苑
    画像提供：野村不動産ホテルズ株式会社街にひらかれ、ホテルとシームレスにつながるベーカリー
    ノーガ新宿御苑
    画像提供：野村不動産ホテルズ株式会社街にひらかれ、ホテルとシームレスにつながるベーカリー

    館内には、宿泊者だけでなく地域住民も利用できる飲食施設も設ける。1階には、素材や製法にこだわったパンを提供するベーカリーと、カフェ・バーラウンジがオープン。朝から夜まで思い思いに過ごせる空間を通じて、街とホテルをつなぐ交流の場を創出する。

    ノーガ新宿御苑
    画像提供：野村不動産ホテルズ株式会社バーカウンター
    ノーガ新宿御苑
    画像提供：野村不動産ホテルズ株式会社薪火が生み出す炎の躍動感を感じるレストラン

    2階のレストランでは、薪火の熱と香りを生かした料理を提供。中央に薪焼台を配置し、炎の躍動感や調理の臨場感とともに、厳選した食材の持ち味を引き出す。

    ノーガ新宿御苑
    画像提供：野村不動産ホテルズ株式会社新宿御苑を一望する13階のルーフトップバー

    さらに13階には、約25メートルのテラスを備えたルーフトップバーが登場。都心まで広がるパノラマを望む空間で、気軽な一杯から食事まで満喫できる。

    ノーガ新宿御苑
    画像提供：野村不動産ホテルズ株式会社らせん階段が1階と2階をつなぐ、開かれたロビー空間

    また、地域の魅力に触れるアクティビティも展開する予定だ。新宿御苑内の散策やピクニックをはじめ、ランニング、ヨガ、メディテーションなど、心身をリフレッシュできる多彩なプログラムを企画する。

    都会の利便性と自然の潤いを同時に感じられる、新宿ならではの滞在拠点として注目を集めそうだ。

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