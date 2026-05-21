ニューヨーク発のクラフトベーグルブランド「Apollo Bagels」が日本初上陸

ニューヨーク発のクラフトベーグルブランド「Apollo Bagels（アポロベーグル）」が、2026年5月22日から5月24日（日）までの3日間限定で、「DEAN ＆ DELUCA カフェ 丸の内」で日本初のポップアップを開催する。創業者でありベイカーでもあるジョーイ・スカラブリーノ（Joey Scalabrino）も来日し、期間中は店頭でゲストを迎える。

画像提供：ウェルカム |1号店

同店は2020年にベーグルの本場・ニューヨーク発のクラフトベーグルブランドとして創業。現在ではニューヨーク市内に7店舗を展開するなど、人気店として知られている。伝統的な製法をベースにしながらも革新的で、「The New York Times」では「ニューヨーク最高のベーグル店」に選出。料理関係者からの支持も厚く、「ベストベーグル」として名前が挙がる存在だ。

画像提供：ウェルカム |「セサミ」のベーグル

同ポップアップでは、ニューヨークで愛される「トマト＆クリームチーズ」のほか、「スモークサーモン＆クリームチーズ」の定番メニューに加え、日本向けにアレンジした「ホワイトフィッシュサラダ」や日本限定フレーバー「あんバター」を用意。プレーン・セサミ・エブリシングの３種のベーグルと、好みの組み合わせが味わえる。

画像提供：ウェルカム 「スモークサーモン＆クリームチーズ」

画像提供：ウェルカム 「あんバター」

ブランドの世界観を体現し、シンプルで洗練されたオリジナルグッズも展開。Tシャツやフーディー、トートバッグなどを日本限定デザインで販売する。

画像提供：ウェルカム アパレル

食にとどまらず、ファッションやカルチャーとしても体感できる本ポップアップ。現地さながらの味わいはもちろん、限定グッズや日本限定メニューなど、本場のカルチャーを多角的に体感できる3日間となりそうだ。

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