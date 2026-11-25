世界各地の美術館や博物館の公式グッズを通じて、アートや文化を日常に取り入れるプロジェクト「AMUSÉUM（アミュージアム）」。2026年12月4日（金）から2027年1月17日（日）まで、「表参道ヒルズ」の本館地下一階「HILLS BOX」で、期間限定のポップアップストア「AMUSÉUM 05 – DESIGN」が開催される。第5弾となる今回は「DESIGN」をテーマに、ミュージアムグッズをデザインという視点から紹介する。

画像提供：日テレサービス NEW MUSEUMS

会場には、「ポンピドゥー センター」やバウハウス関連のミュージアムなど、新たに10館以上の公式グッズが加わるほか、これまで好評を博してきた各地のアイテムも引き続き登場。商品は4つのカテゴリーに分類され、時代・地域・ジャンルを横断しながら、デザインの多彩な魅力に迫る。

画像提供：日テレサービス AMUSÉUM 05 – DESIGN

「PATTERN & TEXTILE」では、テキスタイルや装飾芸術、作品に描かれた模様や色彩に注目。「GRAPHIC & TYPOGRAPHY」では、展覧会ポスターやタイポグラフィ、ミュージアムのロゴなど、文字とグラフィックによる表現を楽しめる。また、「PRODUCT & OBJECT」では、日常で使ったり飾ったりできるプロダクトデザインを、「ARCHITECTURE & CITY」では、美術館の建築や街並み、都市の風景をモチーフにしたアイテムを取り上げる。

画像提供：日テレサービス MUSEUM TOTE COLLECTION

AMUSÉUMを象徴する「MUSEUM TOTE COLLECTION」も展開。各地のミュージアムが手がけるトートバッグを一堂に集め、ロゴや作品、グラフィックなど、それぞれの個性が反映された多彩なデザインが揃う。

画像提供：日テレサービス WORLD MUSEUMS

さらに、「ルーヴル美術館」「オルセー美術館」「大英博物館」「テート モダン」「メトロポリタン美術館」など、世界を代表するミュージアムの公式グッズも見逃せない。トートバッグやポスター、ステーショナリー、ファッション雑貨など、幅広いジャンルの商品が並ぶ。

画像提供：日テレサービス AMUSÉUM ORIGINALS

会期中は、世界各地から集めた新商品を日々店頭に追加し、ラインアップを随時入れ替える。訪れるたびに新たな商品と出合えるのも魅力だ。また、AMUSÉUMのロゴをあしらったアイテムなど、オリジナルプロダクト「AMUSÉUM ORIGINALS」も販売される。

世界のミュージアムを巡るような感覚で、アートやデザインを日常に取り入れられる本企画。お気に入りのミュージアムグッズを見つけてほしい。

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