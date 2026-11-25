1976年、スペイン・イビサ島の古い農家を改装して開業した、同島を代表する伝説的なクラブ「AMNESIA（アムネシア）」。音楽と自由を愛する人々が集う場所として始まり、半世紀にわたって世界のクラブカルチャーに影響を与えてきた。誕生50周年を記念したワールドツアーの一環として、2026年12月18日（金）、渋谷の「WOMB」でアニバーサリーイベント「AMNESIA IBIZA 50TH ANNIVERSARY at WOMB TOKYO」が開催される。

AMNESIA IBIZA 50TH ANNIVERSARY 1985年

AMNESIAは、1980年代にDJ Alfredoによるジャンルを横断した自由な選曲が注目を集め、「バレアリック・ビート」と呼ばれる音楽ムーブメントの形成に大きく貢献。その音楽文化はイギリスにも広がり、「セカンド・サマー・オブ・ラブ」やレイヴカルチャーにも影響を与えた。

AMNESIA IBIZA 50TH ANNIVERSARY COCOON

1999年には、スヴェン・フェイト（Sven Väth）が率いるパーティー「COCOON」を通じてテクノを積極的に取り入れ、イビサのクラブシーンに新たな潮流を生み出した。

AMNESIA IBIZA 50TH ANNIVERSARY Music On

AMNESIA IBIZA 50TH ANNIVERSARY METAMORFOSI

その後も「Music On」や「METAMORFOSI」などのパーティーを開催。大量の泡でダンスフロアを埋め尽くす「ESPUMA（フォームパーティー）」も、同クラブを象徴する名物企画として知られる。2026年には、特別展「50 Years, 50 Memories」をイビサで行い、これまでの歩みを振り返った。

AMNESIA IBIZA 50TH ANNIVERSARY 大量の泡でダンスフロアを埋め尽くす「ESPUMA」

AMNESIA IBIZA 50TH ANNIVERSARY イベントポスター

今回の東京公演では、歴代のイベントポスターを展示。時代ごとの音楽シーンを映し出すアートワークや出演DJのラインアップを通じて、デザインやファッション、クラブカルチャーの移り変わりを紹介する。

AMNESIA IBIZA 50TH ANNIVERSARY 記念冊子「Amnesia x Mixmag: Our Story in a Special Pocket Edition」

また、AMNESIAと世界的なダンスミュージック専門メディア「Mixmag」が共同制作した50周年記念冊子「Amnesia x Mixmag: Our Story in a Special Pocket Edition」を100部限定で無料配布。DJ Alfredoの息子であるハイメ・フィオリート（Jaime Fiorito）やリカルド・ヴィラロボス（Ricardo Villalobos）、Lucianoら、クラブとゆかりの深い人物の証言やインタビュー、貴重な写真、エピソードを収録している。イビサで制作・配布された冊子を国内で入手できる貴重な機会だ。

AMNESIA IBIZA 50TH ANNIVERSARY Mar-T

出演は、AMNESIAを知り尽くした2人のレジデントDJ、Mar-Tとマルコ・ファラオーネ（Marco Faraone）。1999年からレジデントを務めるMar-Tは、同クラブで最も長く活動するDJの一人だ。「COCOON」が始まった時代からフロアに立ち続け、その音楽的な変化を見届けてきた。

AMNESIA IBIZA 50TH ANNIVERSARY Marco Faraone

一方、ファラオーネは現在のAMNESIAを代表するレジデントDJの一人。フィレンツェのクラブ「TENAX」でキャリアを磨き、2026年の50周年記念シーズンでは、オープニングとクロージングの両方に出演した。

AMNESIA IBIZA 50TH ANNIVERSARY メインビジュアル

開催時間は23時から翌4時30分までで、料金は前売り5,000円（数量限定）。半世紀にわたり受け継がれてきた音楽と、現在進行形のダンスミュージックを一度に体感できる今回のイベント。イビサから東京へ、世界のクラブカルチャーを象徴する一夜となりそうだ。

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