渋谷駅から徒歩約10分、神泉にも近い落ち着いたエリアにある編み物好きのためのショップ＆カフェ「Amuyo 渋谷店」。1号店の「Amuyo 原宿店」に続き、2026年7月に2号店として同店がオープンした。

オーナーを務めるのは、インフルエンサーのてんちむ。1・2階では毛糸や編み図、編み物にまつわる道具やアイテムを販売し、3階はゆったり編み物を楽しめる「編み物ラウンジ」になっている。

店頭に並ぶのは、同店オリジナルの毛糸をはじめ、国内外から集めたさまざまな種類の毛糸。キラキラと光を反射する糸や、ふわふわとした質感のもの、手染めならではの温かみのある色合いなど、個性あふれる毛糸がずらりと並ぶ。毛糸を眺めながら、何を編もうかと想像する時間も楽しい。リボンやウサギのマスコット、コースターなど、初心者でも挑戦しやすいアイテムの編み図も用意されている。

3階の編み物ラウンジは、フリードリンク制。時間を気にせず、好きなだけ編み物に没頭できるのがうれしい。道具の貸し出しも行っているため、手ぶらで訪れても編み物を楽しめる。4人まで利用できるVIPルームも用意されており、仲間同士で集まって、ゆったりと「編み物会」を開くのも楽しそうだ。

スタッフが親切に編み方を教えてくれる「編み会」も頻繁に開催。編み物仲間と交流したい人はもちろん、これから始めてみたい初心者も参加できる。上手に編めなくても、手を動かしているうちにいつの間にか時間が過ぎていくだろう。好きな編み図や毛糸で編み方を教えてもらえる「フリーレッスン」も行なっている。

お気に入りの毛糸を選んで、友人と会話しながら編んだり、一人で黙々と作品づくりに没頭したり、スタッフに教わりながら新しい編み方に挑戦したりと、楽しみ方は無限大だ。日常のあれこれから少し離れて、自分の指先と毛糸だけに意識を向ける時間を楽しんでみては。

Z世代研究所メンバー: 編み物人気は根強く、TikTokでも手編みのバッグや、自作の編み物チャームをバッグに付けるトレンドが盛り上がっています。お店の糸の色の種類が豊富で、自分のオリジナリティを表現できます。

タイムアウト東京メンバー: 編み物が想像以上に難しい。それでも繰り返しているうちに少しずつスピードアップし、達成感も味わえます。手元に意識を集中させることで、編み終わる頃には頭までシャープになったような感覚になるでしょう。