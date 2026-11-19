台湾の食やカルチャーを通じて、熊本と台湾の新たな接点を生み出すイベント「台熊祭々」。2024年に合志市で初開催され、3年目となる2026年は、会場を熊本の玄関口・熊本駅前へと移して開催された。

主催は台熊祭々実行委員会で、熊本県、熊本市、合志市、菊池市、宇城市、宇土市、菊陽町、大津町、山都町、台北駐福岡経済文化弁事処（台湾領事館）、株式会社くまもとDMC、熊本日日新聞社と、前回からさらに多くの地域から後援を得るなど、心強い支援の輪も広がった。

イベントのプロデューサーは、「タイムアウト東京」を運営するORIGINAL Inc. 代表の伏谷博之と、台湾のメディア「初耳／hatsumimi」の代表であり、台湾のスペシャリストとして知られる小路輔が務めた。

台湾からやってきた事業者による個性豊かな商品や、台湾の文化を体験できるコンテンツが並び、会場には多くの人が訪問。駅前という開かれた場所で、台湾のローカルな魅力と熊本の日常が交わる2日間。会場の様子や出店者の声を通して、イベントをレポートする。

交流から共創へ

画像提供：台熊祭々実行委員会 会場の様子

開催当日は両日とも晴天に恵まれ、日差しが強く汗ばむほどの陽気に。開場直後から多くの人が訪れ、会場は早い時間からにぎわいを見せていた。

世界最大の半導体受託製造企業であるTSMCの熊本進出以降、台湾と熊本の人や企業の往来が活発になる中、同イベントのテーマには「交流から共創へ」を掲げる。台湾の文化を熊本に紹介するだけでなく、熊本から台湾へと足を運ぶきっかけをつくり、双方向の交流を育むことを目指す。

Photo: Karin Minamishima エフエム熊本の公開生放送

初日の会場とともにステージで行われたエフエム熊本の公開放送には、登壇した台湾のメディア「初耳／hatsumimi」のメンバー・Dayday（デイデイ）が登壇。「このイベントは、台湾と熊本の魅力を一カ所で楽しめる場所。3年目ということもあり、ファンが増えているのを肌で感じます」と話す。

過去の開催をきっかけに知り合った熊本の農家と台湾の出店者とのコラボレーションや交流も続いており、イベントが新たなつながりを生むきっかけになっていることを嬉しく思っているという。

また、2016年の熊本地震から10年という節目を迎える今年は、復興の歩みを振り返る企画も予定されていた。しかし、7月に熊本で再び地震が発生したことを受け、当初の計画を見直しながらの開催となった。

画像提供：台熊祭々実行委員会 オープニングイベント。大津町マスコットキャラクター・からいもくんと、合志市マスコットキャラクター・ヴィーブルくんも見守る

オープニングイベントでは、前回までの開催地であった合志市の市長・荒木義行や、JR熊本シティの社長・永田史朗、後援の市町村の幹部らが登壇。合志市長の荒木は、TSMCの進出を背景に台湾と熊本の交流が盛んになっていることに触れ、互いの国や文化への理解を深めることの大切さを語った。このイベントをきっかけに、経済だけでなく、文化面でも人々が行き交う関係へと発展していきたいとエールを送った。

台湾を愛する作り手が届ける、それぞれのものづくり

会場には、協賛企業や地元団体のブースのほか、台湾や日本各地から13組の事業者が参加。食品や飲料、雑貨など、それぞれのブランドが手がける商品が並んだ。

画像提供：台熊祭々実行委員会 「香蘭男子」のスタッフとオーナー。オーナーはもともとパンチパーマ屋の常連だったという

今回が初出店となる、台湾のアパレルブランド「香蘭男子電棒燙（シャンランナンスーデンバントン）」。アーティストの藤井風が着用したことで話題になったアイテムをはじめ、アパレルや雑貨を販売した。

デザインの背景にあるのは、約70年前に台南にあったパンチパーマ店。すでに閉店しているが、かつての街の風景や文化を現代のファッションに引き継ぐ、ユニークで情熱あふれるコンセプトが印象的だ。スタッフの一人はワーキングホリデーで石川県に滞在しており、日本が大好きだという。

画像提供：台熊祭々実行委員会 「PAL」のスタッフ

コーヒーショップ「PAL」は、フレンドリーな2人のスタッフが出店。台湾の首都・台北から30分ほどの場所にある頭城というエリアでコーヒーショップを営む。都市の近くでありながら、山と海に囲まれ、鎌倉のような場所だそうだ。彼らが熊本を訪れるのは今回が初めてだという。「熊本の人は優しい！ 昨日入った居酒屋でも、たくさんサービスしてもらいました」と笑顔で話す。空港から市街地へ向かう途中に広がる畑にも興味を持ったそうで、「阿蘇牛乳は知っていましたが、農業も盛んな土地なんですね」と、熊本の風景に関心を寄せていた。

画像提供：台熊祭々実行委員会 「WHOSMiNG」の似顔絵コーナー

旅とコーヒーをテーマに活動する台湾のクリエイター、MING YEN LIU（ミン・イェン・リウ）が手がける「WHOSMiNG（フーズミン）」。グラミー「ベストアルバムパッケージデザイン賞」にもノミネートされた経歴を持つ彼のブースでは、似顔絵を描いてもらえる。世界各地のカフェを描いたカレンダーやステッカー、アパレルなどのオリジナルグッズも販売され、行き交う人の注目を集めていた。

台湾のメディア「初耳／hatsumimi」は、台湾の定番アイテムの漁夫バッグや温泉グッズ、手拭い、雑誌などを販売。台湾の日常や土地の情緒を感じさせるアイテムが並んだ。鮮やかな店構えに、見ているだけでも元気がもらえる。

画像提供：台熊祭々実行委員会 「台湾の初耳」スタッフのデイデイと小路

ちょっと奇妙な雑貨や衣類を販売する「珍品生活」のブースでは、「楽園倶楽部」とデザイナー・イラストレーターの橋本太郎が出店。どちらも東京に店舗を構えており、今回のために熊本を訪れた。

雑貨の販売に加え、台湾名物「臭豆腐」の形をした置物を制限時間内に高く積み上げる「臭豆腐つむつむ」や「小籠包投げ」といったゲームも用意された。シュールでキュートな世界観に、思わず足を止めてしまう。

画像提供：台熊祭々実行委員会 回転するテーブルの蒸籠（せいろ）めがけて小籠包のぬいぐるみを投げ入れる「小籠包投げ」。オーナーでデザイナーの橋本太郎は台湾と熊本が大好きだという

台湾の魅力を発信するインフルエンサーのことよーいぇー、kayoの仲良し3人組が手がけるブース「好好商店」では、台湾茶「ama」と台湾紅茶「SUIITEA」、のこのセレクトした雑貨やスイーツを販売。よーいぇーは、コロナ禍に台湾についての投稿を始めたところ大きな反響があり、日本での台湾人気を実感したという。台湾の魅力について尋ねると、「古き良き時代の心温かさを残しているところ。親切な人ばかりで、困っていたら誰かが絶対に助けてくれる」と話してくれた。

画像提供：台熊祭々実行委員会 「好好商店」のこ（左）・よーいぇー

3回目の出店となるジャムブランド「Keya Jam 柯亞果醬」は、台湾のフルーツを使用したジャムを販売。現地では入手困難なほど人気ブランドだという。グアバやマンゴー、キンモクセイのジャムはは熊本でも人気。今後の夢を尋ねると、「熊本のフルーツを使ったジャムを作りたいです」と語ってくれた。

隣のブースに出店していた菓子ブランド「MANO MANO」とは、「柑橘とウィスキー」ジャムを使ったフィナンシェを共同で開発していた。イベントでの出会いが、早くも商品という形になっているのが興味深い。

画像提供：台熊祭々実行委員会 「MANO MANO」と「Keya Jam 柯亞果醬」のスタッフ

大阪にも店舗を構える「神農生活」は、熊本駅前という人通りの多い会場に合わせ、販売する商品を厳選。パイナップルケーキや「台湾コーラ」など、台湾初心者も分かりやすい定番アイテムを中心に展開した。台湾デザインのハローキティグッズも人気を集めていた。

画像提供：台熊祭々実行委員会 「神農生活」のブース

今回初の試みとなったのが「台熊祭々ヤンガーズ」。熊本学生倶楽部の企画で、台湾の若手クリエイターと協働して制作したZINEを販売した。クラウドファンディングを経て実現したもので、左側から読むと熊本、右側から読むと台湾のコンテンツが楽しめる構成。そして、中央のページで両地域の若者たちが出会うという、熊本と台湾のつながりを表現した遊び心あふれるデザインになっている。

画像提供：台熊祭々実行委員会 完成したZINE「touch」

「美豆花」では、豆乳をゼラチンやにがりなどでやわらかく固めたものをフルーツやシロップ、白玉とともに食べる台湾の伝統的なスイーツ・豆花（トウファ）と、台湾の具沢山なおにぎり・飯糰（ファントァン）を販売した。ほどよい甘さとつるんとした口当たりの豆花に、食べ応え抜群の飯糰。熊本の青空の下で食べると、台湾の味とともに幸せなひとときが広がる。

画像提供：台熊祭々実行委員会 オープン直後から高い人気を博し、3時間ほどで完売となった「美豆花」

現地の声に耳を傾ける

会場では、台湾の文化を体験できるステージイベントやトークセッションも数多く開催された。

Photo: Karin Minamishima 「台熊共生フォーラム」では（左から）「幼老共園」の代表・鄭堯任、九州動物学院の学院長で獣医師の徳田竜之介、サンコーライフサポート取締役で看護師の上野志折が登壇

その一つが、台湾と熊本の「幼老共学」と「動物との共生」をテーマにしたトークイベント「台熊共生フォーラム」だ。台湾では、高齢者と子どもが一緒に学び、活動する「幼老共学」の取り組みが進められている。また、人間と動物が互いの命や個性を尊重しながら共に暮らすための教育や活動も行われている。

セッション内では、合志市の「ぞうさんのはな保育園」が取り組む幼老共生の実践や、九州動物学院の学生たちによる動物介在活動などを紹介。台湾で行われている、子どもと高齢者が一緒に人形劇を制作・上演する取り組みなども取り上げられた。世代や種を超えた交流を通じて、互いを理解し、支え合う関係性のあり方を考える機会となった。

Photo: Karin Minamishima 同イベントのために熊本に駆けつけてくれた、台湾の幼稚園の教員たちと犬

画像提供：台熊祭々実行委員会 「九州動物学院」のブースでは犬やカメと触れ合える

台湾と熊本ではどちらも少子高齢化が進んでいることから、両地域に共通する課題として関心が寄せられた。また、災害時の避難所におけるペットとの共生や、地震が多い台湾と熊本それぞれの経験についても話題に。制度や社会の仕組みには違いがあるものの、実際に行き来して顔を合わせることで、互いの知識や経験を共有していきたいという思いが語られた。

画像提供：台熊祭々実行委員会 「日本と台湾の架け橋 通訳者への挑戦」開真高校の教員と留学生が登壇した

台湾から熊本に留学している高校生の姿もあった。熊本市の開新高校は、台湾からの留学生を受け入れている。この日、ステージに登壇したのは、同校に通う男子生徒の一人。野球部に所属しながら、日本語の習得にも励んでいるという。将来の夢は、日本を訪れる人々をサポートする通訳者になることだ。「日本はとてもきれいですし、知らない人とでも挨拶を交わす礼儀正しい文化が好きです」と、日本での生活について語ってくれた。

画像提供：台熊祭々実行委員会 大人気のくまモンも駆けつけた。「くまモン体操」などを披露し、会場をひとつにした

「シートウ（グー）」「ジェンダオ（チョキ）」「ブー（パー）」と台湾式じゃんけんが体験できる「じゃんけん大会」も盛り上がりを見せた。優勝者には「チャイナ・エアライン」の飛行機の大きなフィギュアが贈られるという企画で、会場からは多くの参加者が集まった。

画像提供：台熊祭々実行委員会 優勝した女性。話を聞くと、偶然会場を通りかかり、参加したのだという。目的を持って訪れた人だけでなく、たまたま通りかかった人も台湾文化に触れられる。駅前という場所ならではの出会いが生まれていた

17時以降のナイトタイムは、初の試みとして、COTA ONOが台湾提灯とライトアップに彩られた会場を音楽で盛り上げた。

Photo: Karin Minamishima 最終日の締めくくりには、熊本出身のシンガーソングライター・MAIKIが登場

台熊祭々から広がる、両者の絆

開催を重ねる中で、イベントをきっかけとした交流も少しずつ広がっている。

イベントをプロデュースする初耳/hatsumimi代表の小路は、台湾からも多くの人が訪れ、現地の文化をリアルに体験できることを喜んでくれていると話す。イベント当日だけでなく、その後も交流が続いていくことに意義を感じており、新たなプロジェクトが生まれる可能性にも期待を寄せていた。

Photo: Karin Minamishima クロージングのトークセッション

最終日のクロージングに合わせて行われた小路と伏谷のトークセッションでは、今回の熊本駅前での開催についても振り返った。第1・2回の会場であった合志市で積み上げてきた交流や絆を基盤に、新たな場所での開催に挑戦した今回。熊本駅前という立地の魅力や、開催までの準備、当日の予想外の出来事なども話題に上がり、台湾らしいスピード感や柔軟さを交えたエピソードに会場から笑いが起こった。

ステージ前のテーブルで宿題をする子どもの姿も。買い物やステージを楽しむ人々がいる一方で、思い思いに時間を過ごす人もいる。イベントが特別な目的地であると同時に、地域の日常に溶け込んでいるような光景だった。

画像提供：台熊祭々実行委員会 「珍品生活」

画像提供：台熊祭々実行委員会 「PAL」

今回、出店者や来場者と話す中で感じたのは、台湾と熊本の人々が持つ穏やかな温かさの中に、エネルギーに溢れていることだ。自分たちの文化やものづくりを熱意を込めて伝える姿に、こちらまで自然と笑顔になる。会話を交わすたびに新たな魅力に出会える、そんな人との交流もこのイベントの醍醐味の一つだ。

食や雑貨、遊びといった身近な入り口から、台湾の文化に触れられる「台熊祭々」。商品を手に取ること、作り手と言葉を交わすこと、偶然イベントに立ち寄ること。その一つ一つが、台湾と熊本の距離を縮めるきっかけになる。

台湾から熊本へ、そして熊本から台湾へ。3年目を迎えたイベントは、地域と地域が互いに行き交い、新たな関係を育んでいくための場へと広がり始めている。

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