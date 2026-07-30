LAの老舗「ピンクスホットドッグス」が日本初上陸、2026年内に1号店オープンへ

1939年創業のロサンゼルス発ホットドッグブランド「Pink's Hot Dogs（ピンクスホットドッグス）」が日本に初上陸することが決定した。2026年内を目途に東京都内で国内1号店をオープンする。

「ピンクスホットドッグス」は、ポール＆ベティ・ピンク夫妻が屋台からスタートした老舗ホットドッグ店。1946年にハリウッド近郊へ常設店を構えて以来、映画スターやミュージシャン、地元住民、観光客が集うロサンゼルスを代表する人気スポットとして知られている。映画やテレビ番組にもたびたび登場し、現在もピンク家による家族経営が続く。

画像提供：株式会社サンパーク ホットドック

看板メニューは、長さ約23cmから最大約30cmにもなるソーセージを使用した本格的なアメリカンスタイルのホットドッグ。「パキッ」と弾ける食感のソーセージに加え、チリやチーズ、ベーコン、ハラペーニョなど豊富なトッピングで自由にカスタマイズできる点もブランドの魅力だ。

画像提供：株式会社サンパーク 「Pink’s Hot Dogs」

旗艦店として都内に出店予定の日本一号店は、ロサンゼルス本店の世界観を再現した空間で、約15種類のホットドッグをはじめ、ハンバーガー、サイドメニュー、デザート、ドリンクなどを展開。日本限定メニューや日本向けにサイズを調整した商品も販売する。

画像提供：株式会社サンパーク ハンバーガー

画像提供：株式会社サンパーク メニューの一部

なお、旗艦店のオープン後、2030年末までに首都圏を中心とした20店舗体制を目指すという。ロサンゼルスで長年親しまれてきた名店の味が、日本でも新たな人気を集めそうだ。

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