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    オールドプルトニー、創立200周年で蒸溜所史上最高齢「50年・30年」を発表

    創立記念イベントが恵比寿「BLUE NOTE PLACE」で開催

    Chikaru Yoshioka
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    Chikaru Yoshioka
    Editor/Writer
    オールドプルトニー
    画像提供：三陽物産株式会社 | 「オールドプルトニー50年」と「オールドプルトニー30年」
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    2026年716日、スコットランドのシングルモルトウイスキーブランド「オールドプルトニー（Old Pulteney」の創立200周年を記念したイベントが、恵比寿の「BLUE NOTE PLACE（ブルーノートプレイス）」で開催された。

    会場では、蒸溜所史上最高齢となる「オールドプルトニー50年」「オールドプルトニー30年」を披露。さらに、「12年」「14年」「18年」のテイスティングや、各銘柄を使用したオリジナルカクテルが振る舞われた。

    オールドプルトニー
    Photo: Genya Aoki200周年記念イベント

    オールドプルトニーは、北海とスコットランド・ハイランドが交わる沿岸の街ウィックで、1826年の創業以来、潮風を受けながらウイスキー造りを続けてきた。「海のモルト（The Maritime Malt）」とも称される独自の味わいは、沿岸特有の自然環境と、長年培われてきた職人技によって生み出されている。

    オールドプルトニー
    Photo: Genya Aoki200周年記念イベント

    創立200周年を記念して発表された「オールドプルトニー50年」は世界限定200本（日本限定3本）、「オールドプルトニー30年」は世界限定1000本（日本限定10本）の希少なリリース。50年はアメリカンオーク樽を中心に半世紀熟成した後、スパニッシュオークによる追熟を施し、海を思わせる潮の香りに加え、穏やかな豊かさと深みを備えた味わいに仕上げた。

    オールドプルトニー
    画像提供：三陽物産株式会社「オールドプルトニー50年」と「オールドプルトニー30年」

    30年は、30年前に蒸溜所マネージャーが手作業で詰めた樽を使用し、アメリカンオーク樽での熟成とスパニッシュオーク樽によるフィニッシュを経て、不屈で真正な「海の魂」を表現する一本となっている。

    日本では輸入代理店の三陽物産を通じて、20267月末から限定店舗で販売予定。希望小売価格は「オールドプルトニー50年」が400万円（以下、税抜き）、「オールドプルトニー30年」が35万円となる。

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