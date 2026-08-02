アート×映像×怪談が融合、新たな恐怖「NEW HORROR 2026」が開催

「ホラーではなく、ニュー・ホラー。」をテーマにした企画展「NEW HORROR 2026」が、2026年8月21日（金）から9月4日（金）まで、みなとみらいにある「Art Center NEW」で開催される。現代アーティストによる展示や映像上映、怪談イベントを通して、「恐怖とは何か」を新たな視点から問い直す。

会場では、若手アーティストグループ「キング・オブ・ホラー」によるグループ展を常設。現代アートならではの多彩な表現で、「新しい恐怖」をテーマにした作品を展示する。期間中の8月23日（日）には、映像作品を鑑賞しながら「怖さ」について語り合う上映イベント「もろもろ座 vol.4『こわがらなくていいんだよ』」を実施する。

8月25日（火）には、ギャル怪談師・みーちくによる一夜限りの「怪談バー」がオープン。ドリンクを片手に怪談を語り、聞くことで、日常の見え方に新たな奥行きを与える特別企画だ。

さらに8月29日（土）には、美術家・大岩雄典がセレクトした映像作品を上映する「怪談（パラ・ローグ）――――」を開催。テレビプロデューサーの大森時生を迎えたトークも行われる。言葉の「パラ＝異常さ」の語り口にフォーカスする企画で、コミュニケーションの底が抜けてもなお残る、語りそのものが持つスリルを捉えた映像作品を紹介していく。

入場料は500円（高校生以下無料）で、イベントは別途参加費が必要。アートや映像、怪談を通して、この夏ならではの「ひんやり」とした鑑賞体験を楽しめるだろう。

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