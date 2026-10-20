五感で楽しむ自然体験や限定マルシェ、大手町の森で「森の市2026」開催へ

「大手町タワー」で、2026年10月22日（木）から24日（土）まで、森の魅力に触れ、心と体を整えるイベント「森の市2026―都市の森で同期する―」が開催される。「都市の森で同期する」をテーマに、森の音や光、香り、食を通じて自然とのつながりを体感できるコンテンツを展開。入場は無料だ。

会場は、1階の都市緑地「大手町の森」と、地下1階・地下2階の「森のプラザ」の3フロア。人・地域・企業の交流を通じて新たな価値を生み出すとともに、都市で働く人々が五感を通じて森の心地よさを味わえる場を目指す。

画像提供：東京建物株式会社 森の市2026

1階の「大手町の森」には、約10店舗の飲食ブースが出店。生産者や企業、研究者との共創を通じて食の未来を探る「Innovative Kitchen 8go」や、長野県松本市を拠点に山の資源を生かした商品・体験を提供する柳沢林業などが参加する。

また、オーガンジーを使って風や光の揺らぎを表現する空間演出や、アンビエント音楽を中心としたDJコーナーも設置。クロモジなどの植物を使ったドリンクも提供し、都市の中で風や音、植物の香りや味わいを感じられるだろう。

画像提供：東京建物株式会社 「MOOMIN×OJI『森する時間KIITOS MARCHÉ』」©Moomin Characters™

「森のプラザ」では、王子ホールディングスが協賛する「MOOMIN×OJI『森する時間KIITOS MARCHÉ』」を開催。「WITH FOREST PROJECT」の一環として、王子グループの技術や森林経営の知見を生かした、ムーミンとのコラボレーション限定商品を販売する。また、王子の森の木で作られたムーミン像と写真撮影ができるフォトブースを設け、商品購入者にはオリジナルノベルティをプレゼントする。

画像提供：東京建物株式会社 MORI MUSUBI

画像提供：東京建物株式会社 MORI MUSUBI

地下2階では、日本各地の森と都市生活者をつなぐ「MORI MUSUBI」を展開し、木製品・アロマ・食品・ライフスタイル雑貨などの販売を通じて地域の森の魅力を発信していく。

画像提供：東京建物株式会社 森のアート

また、木の枝や切り株などの未利用資源を活用した「森のアート」では、林業従事者による展示品を販売。森林資源の新たな価値や循環の可能性を提示する。

画像提供：東京建物株式会社 森の一品物市

このほか、木目や色、硬さ、香りなど、木が持つ個性を生かした製品を展示販売する「森の一品物市」や、「大手町の森」に自生するクロモジなどの植物に触れ、削ることで立ち上がる香りを感じる体験も実施する。

多様な切り口で森との関係を育む「森の市2026」。都心の緑地を舞台に、人と自然が響き合う3日間となりそうだ。詳細は、公式ウェブサイトまたは公式instagramで確認してほしい。

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