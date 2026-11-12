人気ゲーム「めっちゃカメレオン」がリアルイベントに、神保町・書泉グランデで開催

自分の体に色や模様を描き、背景に溶け込むようにして隠れるオンラインかくれんぼゲーム『めっちゃカメレオン』。隠れる場所やポーズだけでなく、風景にどれだけ自然に馴染ませられるかという「絵を描くセンス」も勝敗を左右するのが特徴だ。そんなユニークなゲーム性が人気を集め、2026年6月の配信開始以来、累計販売本数2,000万本を突破した。

ゲームの世界を現実の空間で再現する「リアルめっちゃカメレオン in 書泉グランデ（神保町）」が、2026年11月20日（金）から12月31日（木）まで開催される。舞台は、神保町の大型書店「書泉グランデ」の3階から4階。書棚や店内の装飾などに擬態して隠れたカメレオンを探す、体験型のかくれんぼだ。東京でのリアルイベント開催は今回が初めてとなる。

画像提供：株式会社TwoGate 4階のエレベーターホールの「スタート地点」からゲームがスタート

イベントでは、書店内のさまざまな場所に隠れている約40体の真っ白なカメレオンを探す。カメレオンにスマートフォンを向けて捕まえると、発見したキャラクターがゲーム内の図鑑に登録されていく。最終的には、見つけた数に応じてランクが決まる仕組みだ。普段は何気なく通り過ぎている場所にも目を凝らし、巧妙に隠れたカメレオンを見つけ出すところに、本イベントの醍醐味がある。

参加には、インターネット接続とカメラ機能が利用できるスマートフォン、イヤホンが必要。いずれも参加者自身で用意する。体験時間は約30分で、説明や移動を含めると約40分。料金は1,500円（税込み）だ。詳細は、公式ウェブサイトを確認してほしい。

ゲームファンはもちろん、家族や友人同士で挑戦してみては。

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