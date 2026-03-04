2026年版「世界のコーヒーショップ ベスト100」、日本から2店がランクイン

この10年で、日本はコーヒーのレベルを大きく引き上げてきた。とりわけ東京は、カフェやロースターの街として今や世界的に名を知られ、さらにはおまかせ形式のテイスティングコースという新しいコーヒー体験のカテゴリーさえ切り開いている。

その高まり続ける評価は、いまや国際的にも認められたといえよう。「The World’s 100 Best Coffee Shops（世界のコーヒーショップ ベスト100）」の第2回ランキングでは、日本からも2店がランクインした。

このランキングは、2026年2月中旬に開催された「CoffeeFest Madrid 2026」で発表されたもの。コーヒーの品質、バリスタ技術、接客、革新性、雰囲気、サステナビリティ、フードやペストリー、そして全体の一貫性などの基準で、世界各地のカフェを評価している。最終的ランキングは、専門家パネルによる評価（70％）と一般投票（30％）を組み合わせて決まった。

日本から選ばれたのは、大阪の「ULT Coffee Roasters」（24位）と、東京の「KOFFEE MAMEYA Kakeru」（28位）2店だ。

大阪の「ULT Coffee Roasters」は、2023年の「ワールド・バリスタ・チャンピオン」であるボラン・ウム（Boram Um）により創業。コーヒー競技会で使用されるものと同等の、希少で厳選されたスペシャルティビーンズをコーヒー愛好家に提供している。

一方の「KOFFEE MAMEYA Kakeru」は、コーヒーのテイスティングコースを提供する先駆的な店の一つとして、東京のコーヒーファンにとって必訪のスポットとなっている。ここでは、コールドブリュー、ミルクブリュー、フィルターコーヒー、エスプレッソなど、さまざまなスタイルで抽出された異なる焙煎（ばいせん）のコーヒーが味わえる。

また、好みの豆を選んで1杯ずつ注文することも可能で、軽やかでフルーティーなシングルオリジンから、深みのある力強いブレンドまで、幅広い選択肢が用意されている。

「The World’s 100 Best Coffee Shops」全リストは、公式ウェブサイトで確認できる。

