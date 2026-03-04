ニュースレターに登録
Language:
日本語English

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Tokyo

    ニュース

    2026年版「世界のコーヒーショップ ベスト100」、日本から2店がランクイン

    大阪「ULT Coffee Roasters」と東京「KOFFEE MAMEYA Kakeru」

    Kaila Imada
    テキスト
    Kaila Imada
    翻訳:
    Atsushi Tonosaki
    Koffee Mameya Kakeru
    Photo: Dot Science | Koffee Mameya Kakeru
    広告

    この10年で、日本はコーヒーのレベルを大きく引き上げてきた。とりわけ東京は、カフェやロースターの街として今や世界的に名を知られ、さらにはおまかせ形式のテイスティングコースという新しいコーヒー体験のカテゴリーさえ切り開いている。

    その高まり続ける評価は、いまや国際的にも認められたといえよう。「The World’s 100 Best Coffee Shops（世界のコーヒーショップ ベスト100）」の第2回ランキングでは、日本からも2店がランクインした。

    このランキングは、2026年2月中旬に開催された「CoffeeFest Madrid 2026」で発表されたもの。コーヒーの品質、バリスタ技術、接客、革新性、雰囲気、サステナビリティ、フードやペストリー、そして全体の一貫性などの基準で、世界各地のカフェを評価している。最終的ランキングは、専門家パネルによる評価（70％）と一般投票（30％）を組み合わせて決まった。

    日本から選ばれたのは、大阪の「ULT Coffee Roasters」（24位）と、東京の「KOFFEE MAMEYA Kakeru」（28位）2店だ。

    大阪の「ULT Coffee Roasters」は、2023年の「ワールド・バリスタ・チャンピオン」であるボラン・ウム（Boram Um）により創業。コーヒー競技会で使用されるものと同等の、希少で厳選されたスペシャルティビーンズをコーヒー愛好家に提供している。

    Koffee Mameya Kakeru
    Photo: Kisa ToyoshimaKoffee Mameya Kakeru

    一方の「KOFFEE MAMEYA Kakeru」は、コーヒーのテイスティングコースを提供する先駆的な店の一つとして、東京のコーヒーファンにとって必訪のスポットとなっている。ここでは、コールドブリュー、ミルクブリュー、フィルターコーヒー、エスプレッソなど、さまざまなスタイルで抽出された異なる焙煎（ばいせん）のコーヒーが味わえる。

    また、好みの豆を選んで1杯ずつ注文することも可能で、軽やかでフルーティーなシングルオリジンから、深みのある力強いブレンドまで、幅広い選択肢が用意されている。

    「The World’s 100 Best Coffee Shops」全リストは、公式ウェブサイトで確認できる。

    関連記事

    Japan lands two spots on The World’s 100 Best Coffee Shops list for 2026（原文）

    イタリアのコーヒー王者が世界初の旗艦店「Vannelli Coffee」を表参道にオープン

    東京、中国発のスペシャルティコーヒーショップ3選

    東京、世界で活躍するトップバリスタ5人

    モロッコ発、銀座に降臨したコーヒーの宮殿「Bacha Coffee」が日本初上陸

    東京、2025年にオープンしたベストカフェ10選

    東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら  

    最新ニュース
      広告
      Back to Top

      タイムアウト東京について

      プロダクト

      世界のタイムアウト

      サイト マップ
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.