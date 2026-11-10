名画鑑賞からコンサートまで、「国立西洋美術館」でクリスマスイベントが開催

今年のクリスマスは、名画に囲まれて過ごしてみるのもいい。上野の「国立西洋美術館」では、2026年11月25日（水）から12月25日（金）まで、冬の恒例企画「美術館でクリスマス」が開催される。

冬季限定の音声ガイドやギャラリートーク、クリスマスキャロルコンサートなど、多彩なプログラムが用意され、誰もが気軽に美術館を楽しめる。さらに、期間中の金・土曜日は20時まで開館。ゆっくりと作品を鑑賞した後、館内レストランでディナーを満喫するのもおすすめだ。

画像提供：独立行政法人国立美術館 国立西洋美術館 2026年冬季限定！音声ガイド「キュレーターズ・ボイス2026」 Ⓒ国立西洋美術館

11月25日（水）から12月25日（金）までは、冬季限定の音声ガイド「キュレーターズ・ボイス2026」を公開。同館の研究員が自ら解説を担当し、常設展の作品や特集コーナーについて紹介する。また11月29日（日）には、視覚に障害のある人とその付添いの人を対象とした「見えない、見えにくい人と楽しむゆっくりツアー」を実施する。

画像提供：独立行政法人国立美術館 国立西洋美術館 ロビー Ⓒ国立西洋美術館

12月13日（日）には、常設展を無料で観覧できる「Kawasaki Free Sunday ～みんなで楽しむクリスマス～」を開催。通常は静かに鑑賞する展示室でも、この日は作品の感想を話しながら巡れる。ロビーにはクリスマスツリーも飾られ、季節感あふれる空間で、いつもとはひと味違う美術館体験を味わえるだろう。

画像提供：独立行政法人国立美術館 国立西洋美術館 みんなのクリスマス・キャロル・コンサート ©国立西洋美術館

12月19日（土）と20日（日）には、クリスマスにちなんだ楽曲を伴奏なしのアカペラで届ける「みんなのクリスマス・キャロル・コンサート」が行われる。客席の照明を明るめに設定し、演奏中も入退室しやすくするなど、誰もが安心して参加できるよう工夫されている。参加費は無料で、事前申込制だ。

画像提供：独立行政法人国立美術館 国立西洋美術館 ギャラリートーク ©国立西洋美術館

両日にはギャラリートークも開かれる。キリスト教やクリスマスにちなんだ作品を数点取り上げ、その背景や見どころをボランティアスタッフが解説。12月19日（土）11時からの回では手話通訳を実施するほか、補聴援助システム「ロジャー」の貸し出しにも対応する。

画像提供：独立行政法人国立美術館 国立西洋美術館 メインビジュアル

なお期間中は、企画展「テート美術館 ターナー展――崇高の絵画、現代美術との対話」、常設展では小企画展「劇場をめぐるイメージ―ドラクロワ、ドーミエからトゥールーズ=ロートレック、クリンガーまで」が開催されている。各イベントの詳細や申込方法は、公式ウェブサイトをチェックしてほしい。

いつもとは少し違う冬の美術館で、心豊かなホリデーシーズンを過ごしてみては。

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