ニュースレターに登録
検索
言語:
日本語English

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Tokyo

    ニュース

    名画鑑賞からコンサートまで、「国立西洋美術館」でクリスマスイベントが開催

    11月25日～12月25日、金・土曜は夜20時まで開館

    Chikaru Yoshioka
    テキスト
    Chikaru Yoshioka
    Editor/Writer
    美術館でクリスマス
    画像提供：独立行政法人国立美術館　国立西洋美術館 | みんなのクリスマス・キャロル・コンサート　©国立西洋美術館
    広告

    今年のクリスマスは、名画に囲まれて過ごしてみるのもいい。上野の「国立西洋美術館」では、20261125日（水）から1225日（金）まで、冬の恒例企画「美術館でクリスマス」が開催される。

    冬季限定の音声ガイドやギャラリートーク、クリスマスキャロルコンサートなど、多彩なプログラムが用意され、誰もが気軽に美術館を楽しめる。さらに、期間中の金・土曜日は20時まで開館。ゆっくりと作品を鑑賞した後、館内レストランでディナーを満喫するのもおすすめだ。

    美術館でクリスマス
    画像提供：独立行政法人国立美術館　国立西洋美術館2026年冬季限定！音声ガイド「キュレーターズ・ボイス2026」　Ⓒ国立西洋美術館

    1125日（水）から1225日（金）までは、冬季限定の音声ガイド「キュレーターズ・ボイス2026」を公開。同館の研究員が自ら解説を担当し、常設展の作品や特集コーナーについて紹介する。また11月29日（日）には、視覚に障害のある人とその付添いの人を対象とした「見えない、見えにくい人と楽しむゆっくりツアー」を実施する。

    美術館でクリスマス
    画像提供：独立行政法人国立美術館　国立西洋美術館ロビー　Ⓒ国立西洋美術館

    1213日（日）には、常設展を無料で観覧できる「Kawasaki Free Sunday ～みんなで楽しむクリスマス～」を開催。通常は静かに鑑賞する展示室でも、この日は作品の感想を話しながら巡れる。ロビーにはクリスマスツリーも飾られ、季節感あふれる空間で、いつもとはひと味違う美術館体験を味わえるだろう。

    美術館でクリスマス
    画像提供：独立行政法人国立美術館　国立西洋美術館みんなのクリスマス・キャロル・コンサート　©国立西洋美術館

    1219日（土）と20日（日）には、クリスマスにちなんだ楽曲を伴奏なしのアカペラで届ける「みんなのクリスマス・キャロル・コンサート」が行われる。客席の照明を明るめに設定し、演奏中も入退室しやすくするなど、誰もが安心して参加できるよう工夫されている。参加費は無料で、事前申込制だ。

    美術館でクリスマス
    画像提供：独立行政法人国立美術館　国立西洋美術館ギャラリートーク　©国立西洋美術館

    両日にはギャラリートークも開かれる。キリスト教やクリスマスにちなんだ作品を数点取り上げ、その背景や見どころをボランティアスタッフが解説。1219日（土）11時からの回では手話通訳を実施するほか、補聴援助システム「ロジャー」の貸し出しにも対応する。

    美術館でクリスマス
    画像提供：独立行政法人国立美術館　国立西洋美術館メインビジュアル

    なお期間中は、企画展「テート美術館　ターナー展――崇高の絵画、現代美術との対話」、常設展では小企画展「劇場をめぐるイメージ―ドラクロワ、ドーミエからトゥールーズ=ロートレック、クリンガーまで」が開催されている。各イベントの詳細や申込方法は、公式ウェブサイトをチェックしてほしい。

    いつもとは少し違う冬の美術館で、心豊かなホリデーシーズンを過ごしてみては。

    関連記事

    木村屋の「ミニシュトーレン」が復活、銀座本店で限定300個を販売

    街中に魔法の世界が広がる、丸の内で「ハリー・ポッター」コラボイベント開催へ

    「東京クリスマスマーケット2026」が新豊洲で初開催

    『ハウルの動く城』の音楽を満点の星空の下で、プラネタリウムコンサートが開催

    目黒川沿いに約41万球の冬の桜が咲く、「目黒川みんなのイルミネーション」が開催

    東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら

    最新ニュース
      広告
      Back to Top

      タイムアウト東京について

      プロダクト

      世界のタイムアウト

      サイト マップ
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.