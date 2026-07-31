「飛鳥・藤原の宮都」が世界遺産登録、国内では27件目

国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界遺産委員会は2026年7月26日、韓国・釜山で開かれた第48回会合で、日本が推薦した奈良県の遺跡群「飛鳥・藤原の宮都」の世界文化遺産登録を決定した。

登録により、日本の世界遺産は文化遺産22件、自然遺産5件の計27件となった。奈良県内では4件目の世界遺産となる。

「飛鳥・藤原の宮都」は、奈良県橿原市、桜井市、明日香村にまたがる19の構成資産から成る遺跡群。6世紀末から8世紀初頭の飛鳥時代に築かれた宮殿跡や寺院、古墳などで構成される。中国大陸や朝鮮半島との交流を背景に、日本で初めて中央集権体制が成立し、律令国家へ発展していく過程を示す点が評価された。

中心となる資産は、「大化の改新」の舞台となった「飛鳥宮跡」（明日香村）と、日本初の本格的な都城である藤原京の中心施設だった「藤原宮跡」（橿原市）。このほか、四神図や天文図が描かれた「キトラ古墳」、「飛鳥美人」の壁画で知られる「高松塚古墳」「石舞台古墳」なども含まれる。

今後は、貴重な遺跡群の保存と活用を進め、歴史的価値を次世代へ伝えていくことが求められる。

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