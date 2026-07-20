東京近郊、絶景ヒマワリ名所7選

春は桜やチューリップ、フジの花が注目される季節だが、夏になると主役の座を奪うのが「ヒマワリ」だ。東京近郊には、黄色一色に染まる広大なヒマワリ畑が数多くあり、花の中を散策したり、ヒマワリをテーマにしたグルメを味わったり、ヒマワリ迷路を巡ったりできる。



見頃は7月から8月末にかけてで、遅咲きの品種なら9月まで楽しめるスポットもある。本記事では、2026年夏に訪れたいヒマワリの名所を紹介する。

Photo: Kiyose Sunflower Festival

約10万本の鮮やかなヒマワリが咲き誇る「清瀬ひまわりフェスティバル」は、東京郊外の清瀬市で7月26日（日）まで開催されている。

約2万4000平方メートルの広大なヒマワリ畑は、毎年、農作物の肥料となる緑肥用のヒマワリを地元農家が育てているもの。背の高いヒマワリが一面に広がる壮大な景色を望めるほか、会場では地元野菜や切り花の販売も行われ、地域農業を応援しながら夏の絶景を堪能できる。

Photo: Seibu Landscape Co., Ltd.

柏市にある自然豊かな「あけぼの山農業公園」では、約8万本の満開のヒマワリが観賞できる。入園料・駐車場ともに無料で、風鈴や絵本などオリジナルグッズも販売される予定。ヒマワリは7月末に刈り取られるため、見頃の時期を逃さず訪れてほしい。

Photo: Seibu Landscape Co., Ltd. Sunflowers at Yokosuka Soleil Hill, Kanagawa

毎年美しいヒマワリ畑が広がる、横須賀にある「長井海の手公園 ソレイユの丘」。7月中旬から8月にかけて約10万本のヒマワリが咲き、晴れた日には相模湾越しに富士山も望める。8月30日（日）までは、ヒマワリを使ったフードやドリンクも登場。見頃のピークは8月上旬ごろだ。

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2種類のヒマワリを栽培する「成田ゆめ牧場」では、約10万本の花が咲く夏ならではの景色が楽しめる。

見頃は7月中旬から8月末まで。今年はヒマワリエリアへは無料で入れるが、牧場への入場料（1,600円、土・日曜・祝日1,800円、子ども半額）が必要だ。牧場体験やワークショップができるのもうれしい。

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群馬県との県境を流れる利根川沿いに位置する「遠藤ファーム」では、美しいヒマワリ畑と養蜂の魅力に触れられる。

見頃の時期には、10カ所の畑に約100万本のヒマワリが咲き誇る。ヒマワリを使った迷路も登場し、入場は無料。帰りには、ヒマワリから採れた蜂蜜の購入もできる。

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茨城県で開催される「あけのひまわりフェスティバル」は、4ヘクタールを超える広大な土地に約100万本のヒマワリが咲く、夏の風物詩だ。筑波山を背景に、絶景のヒマワリ畑が広がる。

今年の開催期間は8月26日（水）から8月30日までの5日間。入場は無料だが、駐車場を利用する場合は1台につき500～1,000円の駐車料金が必要だ。開花状況はInstagramをチェックしてほしい。

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茨城県の「なかLuckyFM公園」では、約25万本のヒマワリが一面に広がる景色を楽しめる。

高台に設置される期間限定の展望デッキからは、広大なヒマワリ畑を一望でき、見頃の時期には夜間ライトアップも実施。訪れるなら、8月22日（土）に開催される花火大会に合わせるのもおすすめだ。19時から打ち上げられる花火と、夏のヒマワリ畑を同時に堪能できる。

訪問前には、Instagramや開花情報で最新状況を確認しておこう。

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