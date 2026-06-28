タイムアウト東京 > Things To Do > この夏、日本で注目すべき10のこと

2026年の夏にしか体験できないことは何だろうか。自転車乗りが集う新潟の祭典「ツール・ド・妻有」、江戸の熱気を今に伝える伝統祭礼「深川八幡祭り」、世界中の音楽ファンを魅了する大型フェス「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026」など、この季節ならではのスポットやイベントが各地を彩る。



さらに、温泉地に誕生した新たな宿やラグジュアリーリゾート、都市のナイトカルチャーを彩る新施設など、旅やエンターテインメントの新たな楽しみ方も広がっている。

本記事では、この夏に訪れたい全国の注目スポットやイベントを10件厳選。今だからこそ体験したい、日本の夏の魅力を紹介する。

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