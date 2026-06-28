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    深川八幡祭り
    深川八幡祭り | 深川八幡祭り
    深川八幡祭り

    この夏、日本で注目すべき10のこと

    自転車乗りの祭典から江戸三大祭り、最新のリゾートホテルまで

    編集 Time Out Tokyo Editors
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    タイムアウト東京  Things To Do この夏、日本で注目すべき10のこと

    2026年の夏にしか体験できないことは何だろうか。自転車乗りが集う新潟の祭典「ツール・ド・妻有」、江戸の熱気を今に伝える伝統祭礼「深川八幡祭り」、世界中の音楽ファンを魅了する大型フェス「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026」など、この季節ならではのスポットやイベントが各地を彩る。

    さらに、温泉地に誕生した新たな宿やラグジュアリーリゾート、都市のナイトカルチャーを彩る新施設など、旅やエンターテインメントの新たな楽しみ方も広がっている。

    本記事では、この夏に訪れたい全国の注目スポットやイベントを10件厳選。今だからこそ体験したい、日本の夏の魅力を紹介する。

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    1. CineYama

    CineYama
    CineYama
    Photo: Keisuke Tanigawa

    都心から電車で約1時間の山梨県上野原市。その山あいに位置する、かつて幼稚園だった建物をリノベーションしたミニシアターが「CineYama」だ。世界各国の良質な映画を上映するほか、地元で採れたトウモロコシを使用したポップコーン、クラフトビールなどを提供する。また、不定期でレストランが出店するポップアップなども開催。映画好きなら絶対に足を運んでみてほしい。

    ※山梨県上野原市八ツ沢117-1

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    2. ツールド妻有

    ツールド妻有
    ツールド妻有
    ツールド妻有

    今年で20周年を迎える、自転車乗りの祭典「ツールド妻有」。同イベントでは、緑豊かな越後妻有エリアを巡る7090120キロメートルのコースが用意され、約1000人が参加する。エントリーの締め切りは712日（日）なので、 気になる人は早めに申し込もう。都会から離れて、大自然の中で汗を流してみては。

    ※830日（日）
    新潟県十日町市宮中己    4197 ミオンなかさと 第2駐車場 本部テント

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    3. OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026

    OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026
    OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026
    OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026

    その名の通りの大型音楽フェスティバル「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026」が、「舞洲スポーツアイランド」で4日間にわたり開催される。今回で10周年を迎える同イベントは、国内の主要アーティストが勢ぞろいするような、豪華なラインアップが特徴だ。今年は、ASIAN KUNG-FU GENERATIONBAND-MAIDAwichらが出演。さらに、HEY-SMITHROTTENGRAFFTYHump Backなど、関西にゆかりのあるアーティストも多数参加する。

    ※725（土）26日（日）、81（土）2日（日）
    大阪府大阪市此花区北港緑地2-1-128

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    4. 花嫁のれん

    花嫁のれん
    花嫁のれん
    花嫁のれん

    金沢と能登半島の和倉温泉を結ぶ観光列車「花嫁のれん」。伝統的な婚礼の風習にちなんで名付けられたこの列車は、さながら移動する伝統工芸の展示室のようだ。車内では、「輪島塗」や「加賀水引」といった地域屈指の工芸品が展示されているほか、「金沢金箔」の装飾が施されている箇所があるなど、車両全体で「北陸の美」が堪能できる。

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    5. 深川八幡祭り

    深川八幡祭り
    深川八幡祭り
    深川八幡祭り

    江戸三大祭りの一つに数えられる「深川八幡祭り」。2026年は、3年に1度だけ盛大に執り行われる「本祭り」の年で、54基の大神輿が街を練り歩く。また、816日（木）には沿道の人々が神輿の担ぎ手に清めの水をかける「水かけ祭り」の光景も、夏の風物詩となっている。

    ※812（日）16日（木）
    富岡八幡宮/東京都江東区富岡1-20-3

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    6. 界 草津

    界 草津
    界 草津
    界 草津

    67日にオープンした、草津白根山を望む新たな温泉旅館「界 草津」。草津といえば美肌効果のある名湯で知られているが、同施設でもその湯を満喫できる。また、草津温泉街へと直接つながる宿泊者専用のトンネルを備えており、温泉街の魅力をより気軽に楽しめる。日本の温泉地の醍醐味（だいごみ）を存分に味わいたい人に、おすすめの一軒だ。

    ※群馬県吾妻郡草津町草津字白根464-690

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    7. clutch kickback

    clutch kickback
    clutch kickback
    clutch kickback

    ドリフト、グリップ走行、チューニングカー、音楽、ストリートカルチャーを1つに融合させたアンダーグラウンドなモータースポーツシリーズ「clutch kickback」が日本の夏をたぎらせる。サーキットの空気とタイヤスモークの匂い、全開で駆け抜けるマシンの音を肌で感じてほしい。75日（日）は筑波サーキットに登場、同月下旬には千葉で4周年記念パーティーも開催予定。

    ※75日（日）〜
    茨城県下妻市村岡乙    162 ほか

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    8. Shibuya LOVEZ

    Shibuya LOVEZ
    Shibuya LOVEZ
    Shibuya LOVEZ

    日本屈指のエンターテインメント企業であるバンダイナムコが運営する新たな多目的ホール「Shibuya LOVEZが、渋谷・宇田川町にオープンした。収容人数は約2000で、アニメやアイドルシーンゆかりのアーティストを中心に、多彩なアクトが期待される。

    ※東京都渋谷区宇田川町9-5

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    9. PGM ホテルリゾート沖縄

    PGM ホテルリゾート沖縄
    PGM ホテルリゾート沖縄
    PGM ホテルリゾート沖縄

    沖縄・恩納村に誕生した最新のラグジュアリーリゾートホテル。「PGM ゴルフリゾート沖縄」に隣接しておりゴルファーには特におすすめだが、その魅力はゴルフだけにとどまらない。南フランス発のコスメティックブランド「ロクシタン」による「SPA L'OCCITANE EN PROVENCE」や、 東京でミシュラン二つ星を獲得した「銀座 鮨 かねさか」の姉妹店など、食やスパにもこだわりが光る。

    ※73日（金）オープン
    沖縄県国頭郡恩納村冨着1390

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    10. TOKYO HORIZON — City Pop Experience

    TOKYO HORIZON — City Pop Experience
    TOKYO HORIZON — City Pop Experience
    TOKYO HORIZON — City Pop Experience

    「虎ノ門ヒルズ 森タワー」の上層階に位置するホテル「アンダーズ 東京」が、今再び注目を集める日本のシティポップをテーマにした新たなイベントシリーズをスタート。7月に開催される回では、SIRUPのライブパフォーマンスに加え、DJとして田中知之（FPM）YonYonが登場。また、シティポップを彷彿とさせるオリジナルカクテルを含むフリーフローのドリンクや、シェフ特製カナッペを提供する。舞台となる「ザ タヴァン ラウンジ」で、音楽と食、そして東京の夜景が織り成す特別な夜を過ごしてみては。

    ※731日（月）
    東京都港区虎ノ門1-23-4 虎ノ門ヒルズ 森タワー 51

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