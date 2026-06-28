都心から電車で約1時間の山梨県上野原市。その山あいに位置する、かつて幼稚園だった建物をリノベーションしたミニシアターが「CineYama」だ。世界各国の良質な映画を上映するほか、地元で採れたトウモロコシを使用したポップコーン、クラフトビールなどを提供する。また、不定期でレストランが出店するポップアップなども開催。映画好きなら絶対に足を運んでみてほしい。
※山梨県上野原市八ツ沢117-1
タイムアウト東京 > Things To Do > この夏、日本で注目すべき10のこと
2026年の夏にしか体験できないことは何だろうか。自転車乗りが集う新潟の祭典「ツール・ド・妻有」、江戸の熱気を今に伝える伝統祭礼「深川八幡祭り」、世界中の音楽ファンを魅了する大型フェス「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026」など、この季節ならではのスポットやイベントが各地を彩る。
さらに、温泉地に誕生した新たな宿やラグジュアリーリゾート、都市のナイトカルチャーを彩る新施設など、旅やエンターテインメントの新たな楽しみ方も広がっている。
本記事では、この夏に訪れたい全国の注目スポットやイベントを10件厳選。今だからこそ体験したい、日本の夏の魅力を紹介する。
都心から電車で約1時間の山梨県上野原市。その山あいに位置する、かつて幼稚園だった建物をリノベーションしたミニシアターが「CineYama」だ。世界各国の良質な映画を上映するほか、地元で採れたトウモロコシを使用したポップコーン、クラフトビールなどを提供する。また、不定期でレストランが出店するポップアップなども開催。映画好きなら絶対に足を運んでみてほしい。
※山梨県上野原市八ツ沢117-1
その名の通りの大型音楽フェスティバル「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026」が、「舞洲スポーツアイランド」で4日間にわたり開催される。今回で10周年を迎える同イベントは、国内の主要アーティストが勢ぞろいするような、豪華なラインアップが特徴だ。今年は、ASIAN KUNG-FU GENERATION、BAND-MAID、Awichらが出演。さらに、HEY-SMITH、ROTTENGRAFFTY、Hump Backなど、関西にゆかりのあるアーティストも多数参加する。
※7月25（土）・26日（日）、8月1（土）・2日（日）
大阪府大阪市此花区北港緑地2-1-128
ドリフト、グリップ走行、チューニングカー、音楽、ストリートカルチャーを1つに融合させたアンダーグラウンドなモータースポーツシリーズ「clutch kickback」が日本の夏をたぎらせる。サーキットの空気とタイヤスモークの匂い、全開で駆け抜けるマシンの音を肌で感じてほしい。7月5日（日）は筑波サーキットに登場、同月下旬には千葉で4周年記念パーティーも開催予定。
※7月5日（日）〜
茨城県下妻市村岡乙162 ほか
日本屈指のエンターテインメント企業であるバンダイナムコが運営する新たな多目的ホール「Shibuya LOVEZ」が、渋谷・宇田川町にオープンした。収容人数は約2000人で、アニメやアイドルシーンゆかりのアーティストを中心に、多彩なアクトが期待される。
※東京都渋谷区宇田川町9-5
沖縄・恩納村に誕生した最新のラグジュアリーリゾートホテル。「PGM ゴルフリゾート沖縄」に隣接しておりゴルファーには特におすすめだが、その魅力はゴルフだけにとどまらない。南フランス発のコスメティックブランド「ロクシタン」による「SPA L'OCCITANE EN PROVENCE」や、 東京でミシュラン二つ星を獲得した「銀座 鮨 かねさか」の姉妹店など、食やスパにもこだわりが光る。
※7月3日（金）オープン
沖縄県国頭郡恩納村冨着1390
「虎ノ門ヒルズ 森タワー」の上層階に位置するホテル「アンダーズ 東京」が、今再び注目を集める日本のシティポップをテーマにした新たなイベントシリーズをスタート。7月に開催される回では、SIRUPのライブパフォーマンスに加え、DJとして田中知之（FPM）とYonYonが登場。また、シティポップを彷彿とさせるオリジナルカクテルを含むフリーフローのドリンクや、シェフ特製カナッペを提供する。舞台となる「ザ タヴァン ラウンジ」で、音楽と食、そして東京の夜景が織り成す特別な夜を過ごしてみては。
※7月31日（月）
東京都港区虎ノ門1-23-4 虎ノ門ヒルズ 森タワー 51階
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