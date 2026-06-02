ニュースレターに登録
言語:
日本語English

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Tokyo

    ニュース

    タイムアウト「世界のベストバーガー」ランキングで東京の「smash things」が1位

    駒沢公園近くのスマッシュバーガー店、黒毛和牛100％の極薄パティが魅力

    Kaila Imada
    テキスト
    Kaila Imada
    翻訳:
    Atsushi Tonosaki
    Smash Things
    Photo: Kisa Toyoshima | Smash Things
    広告

    食通の間では、東京といえば寿司やラーメン、ミシュランガイドの星付きレストランで知られている。だが、気分によっては、シンプルかつとてもおいしいハンバーガーほど満足感のあるものはない。

    うれしいことに、東京はそんなハンバーガーを楽しむのにぴったりの街だ。国内発のチェーンをはじめ、上質な牛肉を使ったグルメバーガーを提供する専門店も数多く揃っている。

    それを裏付けるように、タイムアウトワールドワイドが発表したばかりの「世界のベストバーガー」ランキングでは、東京のハンバーガーが存在感を示している。

    このリストでは、世界14都市のハンバーガーを紹介。いずれもタイムアウトの編集者たちが選んだもので、Googleレビューの星評価に基づいて順位付けされた。

    Smash Things
    Photo: Kisa ToyoshimaSmash Things

    東京からランク入りし、そしてトップに輝いたのは、駒沢オリンピック公園からほど近い場所にある、小さなバーガーショップ「smash things」のスマッシュバーガーだ。

    同店は、黒毛和牛を100％使用した極薄のパティで知られる。こうした上質な肉があるからこそ、日本が世界最高峰のハンバーガーを生み出す国の一つに数えられるのも納得がいく。「smash things」では、パティは高温に熱した鉄板に押し付けて焼き上げることで、表面はカリッと香ばしく、中はジューシーに仕上げられる。

    シグネチャーメニューの「和牛クラシックスマッシュバーガー」の構成は、和牛のおいしさを引き立てるため、あえてシンプル。トッピングはオニオン、チーズ、オリジナルのマヨネーズベースソースのみで、バンズにはミルクと竹炭の2種類がある。

    パティが薄いため、ダブルまたはトリプルでの注文がおすすめ。ベーコンチーズバーガーや、スライスオニオンをたっぷり使ったオクラホマスタイルなど、ほかの種類を選んでもいいだろう。

    竹炭のバンズを使ったバーガーにも、チリチーズ、マッシュルーム、アボカドとバジルをトッピングしたものなど、さまざまなバリエーションがある。

    Smash Things
    Photo: Kisa ToyoshimaSmash Things

    世界各地の絶品バーガーをもっと知りたいなら、タイムアウトが選ぶ「世界のベストバーガー」の全リストをチェックしてほしい。

    関連記事

    One of the world’s best burgers is right here in Tokyo（原文）

    This Tokyo burger has just been named the best in the world

    東京、ニューヨークスタイルピザ5選

    DJ・須永辰緒によるレコードバー「moderno」が駒沢大学にオープン

    二子玉川にマッシーフやミッケラーバーガーら個性的な人気店が集結したフードコートが誕生

    東京、ひと足先に夏を感じるかき氷5選

    東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら  

    最新ニュース
      広告
      Back to Top

      タイムアウト東京について

      プロダクト

      世界のタイムアウト

      サイト マップ
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.