「ハンズ渋谷店」が11月に閉店、約48年にわたる営業に幕

渋谷のランドマークとして長年親しまれてきた「ハンズ渋谷店」が、2026年11月に閉店する。ハンズが5月25日に発表したもので、賃貸借契約の満了に伴う閉店となる。

渋谷区宇田川町に位置する同店は1978年9月9日のオープン以来、約48年にわたって営業を続けてきた。2022年にはカインズによる買収を経て、社名と商号を「東急ハンズ」から「ハンズ」へ変更。親しまれてきたロゴも、「HANDS」へと刷新された。

売り場面積約5494平方メートルを誇る大型店舗で、生活雑貨やDIY用品、文具、クラフト関連アイテムなど約10万点以上の商品を展開。DIYカルチャーがまだ今ほど一般的でなかった時代から、暮らしを自分の手で工夫する楽しさを伝え、多くの人に親しまれてきた。

同店は周辺の飲食店やショップ、イベントスペースなどにとっても日用品や備品を調達できる身近な存在だ。渋谷の街で働く人々の日常を支えてきた点でも、ハンズ渋谷店の存在は大きい。

渋谷では、今年9月末に「西武渋谷店」の閉店も決まっており、街を象徴する商業施設がまた一つ姿を消すことになる。

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