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Tokyo

    藤井刃物の若き鍛冶職人たち
    Photo: YUTO YAMAMOTO | 藤井刃物の若き鍛冶職人たち
    Photo: YUTO YAMAMOTO

    日本発のネクストジェネレーション

    伝統を継承する若き鍛冶職人や仏師、今最も注目を集めるラッパーまで

    編集 Time Out Tokyo Editors
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    タイムアウト東京 アート&カルチャー > 日本発のネクストジェネレーション

    『SHOGUN 将軍』にシティポップ、ポケモン——これまでゴジラ級の文化力で世界を席巻してきた日本。今、その勢いを加速させているのは、国内にとどまる気などない新世代の才能たちだ。

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    新世代のための建築特集、『Time Out Japan Magazine』4号がリリース

    Litty

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    2024年に鮮烈なデビューを果たしたラッパー。プロデューサー・Lion Meloとともに制作したデビュー曲「Pull Up」はわずか6カ月でYouTube190万再生を記録。その後、米大手Empireと契約し、デビューアルバム『Get Litty』リリースへと繋げた。さらに日本最大級のヒップホップフェスティバル「Pop Yours」出演も果たし、今最も注目すべきアーティストの一人だ。

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    藤井刃物の若き鍛冶職人たち

    藤井刃物の若き鍛冶職人たち
    藤井刃物の若き鍛冶職人たち
    Photo: YUTO YAMAMOTO

    世界のスターシェフたちが頼る大阪・堺の老舗包丁工房「藤井刃物製作所」。その職人の中でも、未来を担う筆頭が最年少17歳の植盛颯斗だ。闘病を経てこの道へ進み、「技術が少しずつ上がる実感が最高です」と語る。また、奥野拓弥（32歳）は伝統工芸士を目指す監督者。こうした若き職人たちが刃物文化の継承を担っている。

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    Hana Hope

    Hana Hope
    Hana Hope
    Hana Hope

    2006年生まれの歌手、シンガーソングライター。13歳でYMOトリビュート・コンサートでボーカルとしてデビュー。イギリスの人気エレクトロポップ・デュオHonne提供曲のヒット、STUTSプロデュースのポカリスエットCMソング「99 Steps feat. Kohjiya & Hana Hopeへの歌唱参加などで頭角を現し、カンヌ映画祭ノミネート作品『ルノワール』で女優にも挑んだ。8月には東京、大阪でワンマンライブも予定している。

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    大久保汰佳（たいが）

    大久保汰佳（たいが）
    大久保汰佳（たいが）
    大久保汰佳 (たいが)

    3歳で仏像に魅了され、23歳までに300体超を制作、18歳で出家。現在は京都で修行しつつ、仏像制作を通じ仏教美術を世界へ発信している。「仏像は心の拠りどころであり、祈りの対象でもあります」。芸術と信仰の両輪で走る稀有な表現者だ。

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    ECEC

    ECEC
    ECEC
    ECEC

    2003年福岡生まれ。文化服装学院進学で上京し、DJ活動をスタート。東京で夜遊びをする若者たちから絶大な支持を集めている。クラブエディットからバイレファンキまで縦横無尽のセットと、ブースをステージに変える存在感が武器だ。ファッションデザイナーとして、Iori YamakiとのブランドADHDも展開している。

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