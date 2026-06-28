日本発のネクストジェネレーション

3歳で仏像に魅了され、23歳までに300体超を制作、18歳で出家。現在は京都で修行しつつ、仏像制作を通じ仏教美術を世界へ発信している。「仏像は心の拠りどころであり、祈りの対象でもあります」。芸術と信仰の両輪で走る稀有な表現者だ。