ニュースレターに登録
言語:
日本語English

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Tokyo

    ニュース

    ニューヨーク初の「量り売り寿司」ショップがオープン

    「Ricee Sushi Express」、シンプルな方法で注文時の迷いを解決

    Gerrish Lopez
    テキスト
    Gerrish Lopez
    翻訳:
    Atsushi Tonosaki
    An assortment of sushi
    Photograph: Shutterstock | An assortment of sushi
    広告

    「スシロール」選びに迷い、「少しずついろいろ試せたら……」と思ったことのあるニューヨーカーにうれしい新店が、アッパー・イースト・サイドに登場した。ニューヨーク市で初となる「量り売り寿司」のコンセプトを導入した「Ricee Sushi Express」だ。

    サードアベニューとレキシントンアベニューの間、イースト86丁目182番地に位置するこの革新的なファストカジュアル店では、寿司を寿司を1貫・1切れごとではなく、重量（ポンド）単位で販売している。

    単品やセットメニューの複雑なラインアップに頭を悩ませる代わりに、店に入ってトレーを手に取り、カウンターに並ぶ色とりどりの寿司から、好きなものを自由に選べるのだ。

    価格は全て一律で、1ポンド23.99ドル（約450グラム3,820円）という手頃な設定。好みの組み合わせを選び終えたら、レジでスタッフがトレーの重さを量って会計する。

    少しずついろいろ試したいけれど、頼み過ぎたくない時にはうってつけで、急ぎの日でもさっとテイクアウト寿司を買える手軽さも魅力だ。

    スピーディーで効率化された業態でありながら、職人技や鮮度に妥協はない。通常、メニューには約35種類の寿司が並び、定番のロールから、トリュフオイルでソテーしたマッシュルームを添えた本マグロ、魚卵を乗せた贅沢な大トロ、フレッシュチャイブをあしらったハマチなど、プレミアムな握りまで幅広く揃う。

    最高の品質を保つため、寿司はカウンターに最長30分しか置かれず、時間が過ぎると新しいものと入れ替えられる。さらに、環境や生産背景にも配慮して仕入れた食材を使い、シェフが目の前で寿司を握る様子を見ることもできる。

    店は公式ウェブサイトで、「Riceeでは、良い寿司は新鮮で、透明性があり、気軽に楽しめるものであるべきだと考えています」と力強く打ち出している。

    テイクアウトで寿司を購入する場合でも、店舗の奥に設けられた居心地の良いイートインスペースで食事をする場合でも、ここでの体験はパーソナルで、そしておいしいものになるだろう。 

    関連記事

    This new restaurant on the Upper East Side lets you buy sushi by the pound（原文）

    東京、カタカナスシ4選

    ミシュラン名店「宇田津鮨」の系譜を継ぐ「HISASHI SUSHI」が表参道にオープン

    東京、ニューヨークスタイルピザ5選

    東京、ゼロウェイストの食料品店8選

    東京、ジャンル特化型レコードショップ7選

    東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら  

    最新ニュース
      広告
      Back to Top

      タイムアウト東京について

      プロダクト

      世界のタイムアウト

      サイト マップ
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.