ニューヨーク初の「量り売り寿司」ショップがオープン

「スシロール」選びに迷い、「少しずついろいろ試せたら……」と思ったことのあるニューヨーカーにうれしい新店が、アッパー・イースト・サイドに登場した。ニューヨーク市で初となる「量り売り寿司」のコンセプトを導入した「Ricee Sushi Express」だ。

サードアベニューとレキシントンアベニューの間、イースト86丁目182番地に位置するこの革新的なファストカジュアル店では、寿司を寿司を1貫・1切れごとではなく、重量（ポンド）単位で販売している。

単品やセットメニューの複雑なラインアップに頭を悩ませる代わりに、店に入ってトレーを手に取り、カウンターに並ぶ色とりどりの寿司から、好きなものを自由に選べるのだ。

価格は全て一律で、1ポンド23.99ドル（約450グラム3,820円）という手頃な設定。好みの組み合わせを選び終えたら、レジでスタッフがトレーの重さを量って会計する。

少しずついろいろ試したいけれど、頼み過ぎたくない時にはうってつけで、急ぎの日でもさっとテイクアウト寿司を買える手軽さも魅力だ。

スピーディーで効率化された業態でありながら、職人技や鮮度に妥協はない。通常、メニューには約35種類の寿司が並び、定番のロールから、トリュフオイルでソテーしたマッシュルームを添えた本マグロ、魚卵を乗せた贅沢な大トロ、フレッシュチャイブをあしらったハマチなど、プレミアムな握りまで幅広く揃う。

最高の品質を保つため、寿司はカウンターに最長30分しか置かれず、時間が過ぎると新しいものと入れ替えられる。さらに、環境や生産背景にも配慮して仕入れた食材を使い、シェフが目の前で寿司を握る様子を見ることもできる。

店は公式ウェブサイトで、「Riceeでは、良い寿司は新鮮で、透明性があり、気軽に楽しめるものであるべきだと考えています」と力強く打ち出している。

テイクアウトで寿司を購入する場合でも、店舗の奥に設けられた居心地の良いイートインスペースで食事をする場合でも、ここでの体験はパーソナルで、そしておいしいものになるだろう。

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