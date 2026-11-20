街のいたるところがステージになる——。ロンドンやパリをはじめ、世界中のクリエイティブな都市では当たり前に見られるそんな光景を、大阪・難波の地で実現しようという壮大なプロジェクトが動き出している。

北は道頓堀から南は新今宮・新世界まで、広域3キロメートル圏内を舞台に約1カ月間にわたって開催された都市型フェスティバル「GREATER NAMBA FESTIVAL」。その熱気を振り返り、次なるステージへとバトンをつなぐファイナルパーティーが先日、「センタラグランドホテル大阪」で開催された。

当日は、フェスティバルの総括とともに、この取り組みを日本全国へと広げる新プロジェクト「ロケーションシアター」が発表され、多くのカルチャー関係者やクリエイターたちの注目を集めた。

「通過する街」から「滞在し、表現が生まれる街」へ

Photo: Naohiro Kurashina 小林玄

第1部のトークセッションでは、イベントのアフタームービーの上映とともに、総合プロデューサーを務めたICHIZA代表の小林玄と、NANKAIの鳥山奈那子、日高研二郎が登壇。約1カ月にわたるフェスの手応えを語り合った。

同フェスティバルの背景にあるのは、2031年春開業予定の「なにわ筋線」を見据えた都市の未来像だ。新線の開通によって人の流れが変わるなか、難波を単なる「北梅田方面への通過エリア」にせず、街そのものの魅力を高めて回遊性を生み出すこと。そして、一過性のイベントではなく、街の文化を次世代へ引き継ぐ「担い手」を地域の人々とともに育てることを目指してきた。

画像提供：ICHIZA.inc フェスティバル中のパフォーマンス

開催期間中は、普段なら誰もが足早に通り過ぎてしまう路地や空きスペースに明かりが灯り、音楽やパフォーマンスが繰り広げられた。地元店舗や既存のお祭りとも連携し、街全体がひとつの大きなステージへと変貌を遂げた1カ月間を振り返り、登壇者たちは「大阪ならではの人の温かさや、新しいエンターテインメントを面白がる寛容さが、この街をカルチャーの実験場にしている」と語った。

ストリートカルチャーの新たなインフラ『ロケーションシアター』始動

Photo: Naohiro Kurashina 「ロケーションシアター」プレゼンテーションの様子

続いて発表されたのが、今回のフェスでの実証実験を経て全国へと展開する新プロジェクト「ロケーションシアター」だ。発起人の小林に加え、連携パートナーとなる沖縄国際文化祭事務局の照屋逸郎、LINEヤフーの宮本裕樹、NANKAIの寺田成が登壇し、その全容が明かされた。

Photo: Naohiro Kurashina 小林が、パリでパフォーマーとして活動していた頃の写真が映し出された。

小林が、20年前にパリのシャンゼリゼ通りでストリートパフォーマーとして活動していた原体験や、年間4,000以上の公演が街中で繰り広げられる英国「エジンバラ・フェスティバル・フリンジ」をモデルにしたこの取り組み。日本の都市では許可やルールの壁によって制限されがちなストリートパフォーマンスを、自治体や施設、店舗と連携して「公認化」することで、表現者が安心して活動できる場を全国に創出する仕組みだ。

画像提供：ICHIZA.inc ストリート落語

実際、今回のフェス期間中にも、なんば広場の喫煙所下スペースをステージにしたほか、普段はデッドスペースとなりがちな「なんばパークス」入口のJRA周辺に高座を設けて「ストリート落語」を実施。日常の風景が瞬時に非日常の劇場へと変わる手応えを掴んだ。

この仕組みが画期的なのは、関わるすべての人にメリットが生まれるエコシステムにある。表現者は、公認されたスペースで堂々とパフォーマンスができ、投げ銭やギャランティを得られる。地域・会場提供者は、空きスペースの有効活用による登録料の獲得や、人の回遊による周辺店舗の活性化につながる。観客は、チケットを買って劇場へ足を運ぶのとは違う、「街角での偶然の出会い」という生きた感動を体験できる。

LINEとの連携で「一過性」を「継続的なつながり」へ

Photo: Naohiro Kurashina LINEヤフーで事業開発を行う宮本裕樹

さらに、メッセージアプリLINEとの連携により、リアルなストリート体験とテクノロジーが融合する。アプリのダウンロード不要で使える「LINEミニアプリ」を活用し、会場マップの確認やデジタルスタンプラリー、さらにはパフォーマーへのデジタル投げ銭やチケット購入までをスマートフォンひとつで完結させる。

なかでも注目したいのが、投げ銭やアクションをきっかけに観客がパフォーマーを「友だち追加」できる仕組みだ。これにより、その場限りの出会いで終わらず、次回公演のお知らせを受け取るなど、アーティストとファンの継続的な関係性が築かれていく。

次は沖縄で2027年春「島まるごとシアター」

Photo: Naohiro Kurashina 「沖縄国際文化祭」事務局長の照屋逸郎

「ロケーションシアター」の全国展開第1弾として発表されたのが、2027年4月24日（金）・25日（土）に開催される沖縄国際文化祭との連動企画「島まるごとシアター」だ。

メイン会場の国際通りにとどまらず、牧志公設市場の空きスペースや駐車場、商店街の軒先など、街のあらゆる場所をシアターとして開放。エンターテインメントとの親和性が高い沖縄のパフォーマーたちと全国の表現者が交わり、島全体が巨大なステージとなる新たなカルチャーフェスティバルが誕生する。

Photo: Naohiro Kurashina NANKAIの寺田成

大阪から沖縄、そして全国へ——カルチャーをつなぐ交流の夜

Photo: Naohiro Kurashina 総合プロデューサーの小林玄と、ES&Company ホールディングスCEOの中岡真吾が乾杯の音頭をとった

トークセッションの後は、カルチャーミックス型フェス「FUZION PARK」監修によるファイナルパーティーが開催された。

Photo: Naohiro Kurashina 交流の輪が広がり、次のコラボレーションへとつながる

会場には、開催地・大阪のグルメに加え、次なるバトンを受け取る沖縄への敬意と期待を込めた沖縄料理やエスニック料理が並び、グラスを片手に語り合う参加者たちの熱気に包まれた。地域や業種の垣根を越えて集まった表現者やクリエイター、企業担当者たちが交流を深め、難波から沖縄、そして日本各地へと広がる新たなストリートカルチャーの幕開けを祝う夜となった。

Photo: Naohiro Kurashina 空間デコレーターのBashico BallooNによる装飾が、パーティーに彩りを添えた

Photo: Naohiro Kurashina 大阪のストリートで長年活動するバケツドラマー、shiutaの演奏

Photo: Naohiro Kurashina DJクロミも登場。会場にいた赤ちゃんから大人まで魅了した

大阪・難波から沖縄へ、そして全国へ。街の何気ない場所がステージとなり、そこに人が集い、新たな出会いや表現が生まれる。彼らが描くのは、エンターテインメントが劇場やイベント会場の中だけにとどまらない未来だ。

いつもの帰り道で、ふと足を止めた先に思いがけないパフォーマンスが待っている。そんな光景が日本の街の日常になることを期待したい。

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