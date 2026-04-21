ガンダムの大河原邦男がデザインした観光列車が2028年に西武線で運行へ

西武新宿線の特急「小江戸」号が、2028年に新たな「観光特急」へ生まれ変わる。車両デザインはアニメ『機動戦士ガンダム』などのメカニックデザインで世界的に知られる大河原邦男だ。大河原が鉄道車両の外装・内装デザインを一貫して手がけるのは今回が初の試みとなる。

現在新宿線で運行している10000系「ニューレッドアロー」が、2027年春のトキイロの定期運行開始に合わせて、定期運行を終了。その後、1編成にリニューアルし、西武新宿と本川越を結ぶ新たな観光特急として運用を開始する。車内は現在の通勤型特急車両から生まれ変わり、一般席に加えて半個室やソファ席を備えた特別感のある客室空間に変貌。さらにバーカウンターを新設し軽食やドリンクも提供する。

大河原ならではの独創的でアイコニックなデザインと、特別感のある客室空間は大きな話題を集めそうだ。車両名称やサービスなどの詳細は追って公開される。分かり次第タイムアウト東京でも発信していくので、引き続きチェックしてほしい。

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