高橋和希原画展 YU-GI-OH! ART WORKS

タイムアウトレビュー

漫画家としてだけでなく、イラストレーター、デザイナー、ゲームクリエーターとしても多彩な才能を発揮し、唯一無二の世界観を築き上げてきた高橋和希。本展では、代表作『遊☆戯☆王』を中心に、高橋が生み出した作品と創作への思いを、5つの「CHAPTER」を通して紹介する。

370点以上の直筆原稿をはじめ、連載中・連載後に描かれたカラーイラスト、作品資料、初公開を含む制作過程のラフイラストなどを一堂に展示。高橋氏の表現世界を旅するようにたどりながら、その創作の原点に迫る。

「バトル・シティ編」の決勝トーナメント「遊戯 vs 海馬」の最後のターンを描いた映像展示にも注目。原画と着彩タッチを基にキャラクターに動きを加え、モンスターをCGでダイナミックに表現。武藤遊戯役の風間俊介と海馬瀬人役の津田健次郎による新録ボイスとともに、バトルがよみがえる。

テレビアニメやオフィシャルカードゲームなど、さまざまなメディアへと広がり、連載開始から30年を経た今も世界中のファンを魅了し続ける『遊☆戯☆王』。作品の源流をたどりながら、高橋が描いてきた物語と、その根底にある創作への情熱に触れてみてほしい。

※10〜20時／料金は2,200円、中学・高校生1,400円、小学生900円、未就学児無料