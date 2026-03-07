タイムアウトレビュー

※2026年春オープン

ライフスタイルブランド「niko and ...（ニコアンド）」が手がける、サウナ・カフェ・バーベキュー・ピックルボールが楽しめる複合施設 「niko and ... BASE」が、水戸に誕生。ファッションや食事、インテリアだけでなく健康、旅行、音楽などさまざまな要素を通じてユニークな企画を行う同ブランドが、今回新たに公園事業を展開する。

「あそんで、たべて、ととのって...」をコンセプトに、ブランドとしても初となるサウナを施設として常設。アウトドアサウナ施設「The Sauna」の代表である野田クラクションベベーがディレクションし、運動した後サウナに入って公園でのんびりと過ごすまでを1セットとして体験できる。

ほかにも、「niko and ... COFFEE」のカフェラウンジ、手ぶらでも楽しめるバーベキューエリア、ピックルボールや各種イベントでも使用できる多目的コート、ランニングステーションなどをを展開。同施設限定のスーベニアアイテムも販売し、年間を通じて幅広い世代のゲストが楽しめる。

遊び、食べ、整い、そしてまた遊ぶ。日常の延長にある小さな非日常を提案する同施設は、水戸の新しいライフスタイルスポットとして注目を集めそうだ。