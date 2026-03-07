ニュースレターに登録
    niko and ... BASE
      画像提供：アンドエスティHD | メインビジュアル
    niko and ... BASE
      画像提供：株式会社アンドエスティHD | カフェラウンジの内観イメージ
    niko and ... BASE
      画像提供:：アンドエスティHD | 全体図のイメージ
    niko and ... BASE
      画像提供：アンドエスティHD | サウナの内観イメージ
    niko and ... BASE
      画像提供：アンドエスティHD | サウナの外観イメージ
    niko and ... BASE
      画像提供：アンドエスティHD | サウナの内観イメージ
    niko and ... BASE
      画像提供：アンドエスティHD | サウナの内観イメージ
    niko and ... BASE
      画像提供：アンドエスティHD | サウナの内観イメージ
    niko and ... BASE

    ※2026年春オープン

    ライフスタイルブランド「niko and ...（ニコアンド）」が手がける、サウナ・カフェ・バーベキュー・ピックルボールが楽しめる複合施設 niko and ... BASE」が、水戸に誕生。ファッションや食事、インテリアだけでなく健康、旅行、音楽などさまざまな要素を通じてユニークな企画を行う同ブランドが、今回新たに公園事業を展開する。

    「あそんで、たべて、ととのって...」をコンセプトに、ブランドとしても初となるサウナを施設として常設。アウトドアサウナ施設The Sauna」の代表である野田クラクションベベーがディレクションし、運動した後サウナに入って公園でのんびりと過ごすまでを1セットとして体験できる。

    ほかにも、「niko and ... COFFEE」のカフェラウンジ、手ぶらでも楽しめるバーベキューエリア、ピックルボールや各種イベントでも使用できる多目的コート、ランニングステーションなどをを展開。同施設限定のスーベニアアイテムも販売し、年間を通じて幅広い世代のゲストが楽しめる。　

    遊び、食べ、整い、そしてまた遊ぶ。日常の延長にある小さな非日常を提案する同施設は、水戸の新しいライフスタイルスポットとして注目を集めそうだ。

    住所
    茨城県水戸市千波町3081-1
    Ibaraki
    アクセス
    JR常磐線『水戸』駅 から車で7分
