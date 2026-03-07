ニュースレターに登録
    1. &KASEN
      画像提供：田村酒造場 | 外観イメージ
    2. &KASEN
      画像提供：田村酒造場 | 「ガーデン」のイメージ
    3. &KASEN
      画像提供：田村酒造場 | 内観イメージ
    4. &KASEN
      画像提供：田村酒造場 | バーのイメージ
    5. &KASEN
      画像提供：田村酒造場 | ショップのイメージ
    &KASEN

    • 福生
    タイムアウトレビュー

    ※2026年4月オープン

    1822年（文政5年）創業、江戸時代から東京で酒造りを続ける老舗蔵元の「田村酒造場」が、日本酒の伝統と進化を体感できる新施設「&KASEN」をオープン。酒蔵が見学できるほか、日本酒をテーマにしたレストラン・バー・ショップを併設する。

    レストランでは、「酒蔵と食の融合」をテーマに、伝統と革新が調和する新たな食体験を提案。日本酒と旬の食材を生かした料理を、四季の移ろいを感じる上質な空間で堪能できる。

    バーでは、日本酒の飲み比べ体験のほか、季節限定の日本酒やオリジナルドリンクなど、多彩なラインアップを味わえる。

    ショップでは、同酒造の銘柄をはじめとした日本酒や酒かす商品、「＆KASEN」ブランドの商品も展開予定で、日本酒文化を日常に取り入れる楽しさを提案。ギフトや手土産、旅の思い出としても気軽に立ち寄れる空間だ。

    敷地内にはガーデンが設けられ、館内の各エリアからその景観を楽しめる。東京都でありながら自然豊かな環境を生かし、静けさと美しさが共存する特別な空間を演出する。

    住所
    東京都福生市福生626
    Tokyo
    アクセス
    JR青梅線『福生』駅（東口）徒歩12分
