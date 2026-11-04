ニュースレターに登録
検索
言語:
日本語English

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Tokyo

    1. WR.Yoyogi Park
      画像提供：SAL | 店内
      PreviousNext
      /6
    2. WR.Yoyogi Park
      画像提供：SAL | 「シマアジのカルパッチョ グレープフルーツとハーブソース」
      PreviousNext
      /6
    3. WR.Yoyogi Park
      画像提供：SAL | 「ムール貝の白ワイン蒸し」
      PreviousNext
      /6
    4. WR.Yoyogi Park
      画像提供：SAL | 外観
      PreviousNext
      /6
    5. WR.Yoyogi Park
      画像提供：SAL | 店内
      PreviousNext
      /6
    6. WR.Yoyogi Park
      画像提供：SAL | 「キャロットケーキ」
      PreviousNext
      /6

    WR.Yoyogi Park

    • レストラン
    • 渋谷
    広告

    タイムアウトレビュー

    ※2026年11月6日オープン

    代々木公園・富ヶ谷エリアに、オールデイダイニング＆カフェ「WR.Yoyogi Park」がオープン。学芸大学で親しまれてきたコーヒースタンド「WR.（ダブリューアール）」が、スペシャルティコーヒーへのこだわりはそのままに、食事やお酒も楽しめる新たなスタイルへと進化した。

    大きなガラス窓から自然光が差し込む店内には、石と木の素材感を活かした、温かみのある空間が広がる。

    フードメニューを監修するのは、幡ヶ谷のビストロ「キッチンかねじょう」。フランスのビストロ料理をベースに、北アフリカや中東、アジアの食文化を取り入れた、自由な発想の料理が並ぶ。

    「シマアジのカルパッチョ グレープフルーツとハーブソース」「中華麺の魚醤カチョエペペ」、グリーンカレーの香りをまとった「ムール貝の白ワイン蒸し」など、意外な素材の組み合わせも魅力。ナチュラルワインや東洋の素材を取り入れたカクテルとともに、前菜からメインまで楽しめる。

    朝食やランチには、サンドイッチやパンケーキなどのカジュアルな食事を用意。ビーガンの焼き菓子も展開する。

    朝のコーヒーやランチ、午後の焼き菓子からディナーまで、一日を通して立ち寄りたい一軒だ。

    詳細

    住所
    東京都渋谷区富ヶ谷1-14-13 メゾンテオブロマ 1階
    Tokyo
    アクセス
    東京メトロ千代田線『代々木公園』駅（出口2）徒歩4分／小田急小田原線『代々木八幡』駅（南口）徒歩6分
    営業時間
    8〜23時（17〜18時は閉店）
    広告
    最新ニュース
      Back to Top

      タイムアウト東京について

      プロダクト

      世界のタイムアウト

      サイト マップ
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.