タイムアウトレビュー

※2026年11月6日オープン

代々木公園・富ヶ谷エリアに、オールデイダイニング＆カフェ「WR.Yoyogi Park」がオープン。学芸大学で親しまれてきたコーヒースタンド「WR.（ダブリューアール）」が、スペシャルティコーヒーへのこだわりはそのままに、食事やお酒も楽しめる新たなスタイルへと進化した。

大きなガラス窓から自然光が差し込む店内には、石と木の素材感を活かした、温かみのある空間が広がる。

フードメニューを監修するのは、幡ヶ谷のビストロ「キッチンかねじょう」。フランスのビストロ料理をベースに、北アフリカや中東、アジアの食文化を取り入れた、自由な発想の料理が並ぶ。

「シマアジのカルパッチョ グレープフルーツとハーブソース」「中華麺の魚醤カチョエペペ」、グリーンカレーの香りをまとった「ムール貝の白ワイン蒸し」など、意外な素材の組み合わせも魅力。ナチュラルワインや東洋の素材を取り入れたカクテルとともに、前菜からメインまで楽しめる。

朝食やランチには、サンドイッチやパンケーキなどのカジュアルな食事を用意。ビーガンの焼き菓子も展開する。

朝のコーヒーやランチ、午後の焼き菓子からディナーまで、一日を通して立ち寄りたい一軒だ。