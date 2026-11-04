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Tokyo
※2026年11月3日オープン
皇居東御苑内に、豊かな自然や「皇居三の丸尚蔵館」を望む「猿田彦珈琲 皇居東御苑店」がオープン。新設される「大手休憩所」に出店する同店では、伊勢神宮の御用材にも使われるヒノキを取り入れた開放的な空間で、皇居東御苑の四季から着想した店舗限定ブレンドや、和洋折衷のフードメニューを提供する。
皇居三の丸尚蔵館の収蔵品をモチーフにしたアートケーキなど、ここでしか味わえない商品も登場。庭園散策や美術鑑賞の合間に、季節の移ろいを感じながらゆったりと過ごしたい。
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