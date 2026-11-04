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Tokyo

    猿⽥彦珈琲 皇居東御苑店
    Photo: Genya Aoki | 外観

    猿田彦珈琲 皇居東御苑店

    • レストラン | 公園内カフェ
    • 竹橋
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    タイムアウトレビュー

    ※2026年11月3日オープン

    皇居東御苑内に、豊かな自然や皇居三の丸尚蔵館を望む「猿田彦珈琲 皇居東御苑店」がオープン。新設される「大手休憩所」に出店する同店では、伊勢神宮の御用材にも使われるヒノキを取り入れた開放的な空間で、皇居東御苑の四季から着想した店舗限定ブレンドや、和洋折衷のフードメニューを提供する。

    皇居三の丸尚蔵館の収蔵品をモチーフにしたアートケーキなど、ここでしか味わえない商品も登場。庭園散策や美術鑑賞の合間に、季節の移ろいを感じながらゆったりと過ごしたい。

    詳細

    住所
    東京都千代⽥区千代⽥1−9 皇居東御苑 ⼤⼿休憩所内
    Tokyo
    アクセス
    東京メトロ丸ノ内線・東西線・千代田線・半蔵門線『大手町』駅（C13a出口）徒歩5分／『東京』駅（丸の内北口）徒歩15分
    営業時間
    皇居東御苑の開園日・開園時間に準ずる
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