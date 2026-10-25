BUAISOU STORE

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Tokyo
日本古来の青色である蓼藍の栽培から商品作りまで一貫して手がけ、JIMMY CHOOやNIKEなど世界的ブランドとも協働したBUAISOU初の旗艦店。目の前に広がる藍畑を眺めながら、オリジナルのデニムやポーチなどのプロダクトを購入できる。近隣にある同ブランドのギャラリーでは、藍のアート作品が楽しめる。
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