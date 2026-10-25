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Tokyo

    1. BUAISOU STORE
      Photo: Hiroshi Mizusaki | 店内
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    2. BUAISOU STORE
      Photo: Hiroshi Mizusaki | 店内
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      /2

    BUAISOU STORE

    • ショッピング
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    タイムアウトレビュー

    日本古来の青色である蓼藍の栽培から商品作りまで一貫して手がけ、JIMMY CHOOやNIKEなど世界的ブランドとも協働したBUAISOU初の旗艦店。目の前に広がる藍畑を眺めながら、オリジナルのデニムやポーチなどのプロダクトを購入できる。近隣にある同ブランドのギャラリーでは、藍のアート作品が楽しめる。

    詳細

    住所
    徳島県板野郡上板町高瀬245-4
    Tokushima
    アクセス
    徳島自動車道『土成』ICから車で15分／高松自動車道『板野』ICから車で15分
    営業時間
    11時〜17時30分／定休日は月・火曜
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