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Tokyo

    1. 岡崎京子 × 伊藤若冲
      画像提供：集英社 | 岡崎京子「私は貴兄のオモチャなの」(2025・ed.50・和紙にコロタイププリント）
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    2. 伊藤若冲「花卉図／牡丹」（木版画）部分
      画像提供：集英社 | 伊藤若冲「花卉図／牡丹」（木版画）部分
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    岡崎京子 × 伊藤若冲

    • アート
    • 集英社マンガアートヘリテージ トーキョーギャラリー, 神谷町
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    タイムアウトレビュー

    2025年に京都で開催された「and flowers」展が東京に巡回。漫画家・岡崎京子のコロタイププリント作品と、江戸時代の絵師・伊藤若冲の木版画作品を展示する。

    岡崎の作品は、『pink』『私は貴兄のオモチャなの』『うたかたの日々』からセレクトした4点のイラストレーションを、「集英社マンガアートヘリテージ」が作品化。手すきの「越前和紙」に、京都の便利堂コロタイプ工房で印刷した。ガラス板を用い、網点ではなく色の濃淡によって表現するコロタイプ印刷は、鉛筆のラフなタッチからペンの繊細な描線までを再現する。

    一方、若冲の作品は、晩年に京都の石峰寺観音堂の天井画として描かれた『花卉天井図』を基に制作。明治時代に木版画としてまとめられた『若冲画譜』の板木を用い、伝統的な浮世絵の技法で刷り上げた。今回は背景に鮮やかな金色を採用し、「升目描き」をイメージしたオリジナルの「京唐紙」を用いたマットボードに収めている。

    戦後の東京・下北沢に生まれ育った岡崎と、江戸時代の京都に生まれた若冲。四角いフレームに収められたモノクロームの少女たちと、丸い画面に広がる色鮮やかな花々。約200年の時を隔てた2人の作品が並ぶことで生まれる、思いがけない響き合いを楽しみたい。

    ※11〜20時／入場は無料

    詳細

    イベントのウェブサイト
    mangaart.jp/ja/exhibitions/okazaki-jakuchu-tokyo2026
    住所
    集英社マンガアートヘリテージ トーキョーギャラリー
    東京都港区虎ノ門 5-8-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA 地下1階
    Tokyo
    アクセス
    東京メトロ日比谷線『神谷町』駅（出口5）徒歩1分

    イベント詳細

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