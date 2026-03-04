ORIGINAL Inc.が日本のナイトタイムエコノミーをたどる対談をポッドキャストで公開

タイムアウト東京を運営するORIGINAL Inc.がスタートしたポッドキャストシリーズ「original angles 都市・文化、未来への手がかり」は、都市と文化を巡る対話を通じて、未来への手がかりを見いだす番組。異なる角度から世界を見つめる人たち＝ORIGINALSをゲストに迎え、その思想や実践を探っていく。

シリーズ初回は「次世代のための24時間都市を描く」と題し、日本の「ナイトタイムエコノミー」をトピックとして取り上げた。風営法改正という大きな制度変更から、まもなく10年。風営法改正前後からコロナ禍を経て変化してきた夜の在り方を、ナイトカルチャー、観光、地域経済、都市政策などを横断し見つめ直す。

ゲストは、弁護士で一般社団法人ナイトタイムエコノミー推進協議会（JNEA）代表理事の齋藤貴弘。風営法改正後の流れを含め、日本のナイトタイムエコノミーをめぐる制度や政策、実装の現場に長く関わってきた人物だ。

「Part1」では、2010〜11年のクラブ大規模摘発を起点に、大阪を中心として全国で風営法違反の摘発が相次いだ背景や、1948年に制定された風営法が現状とずれたまま運用されてきた問題を整理する。

さらに、「なぜダンスが法律で規制されるのか」という問題意識から立ち上がった「Let’s Dance 署名推進委員会」による署名運動、「ダンス文化推進議員連盟」の発足などを経て、2015年の風営法改正成立（2016年施行）へとつながっていった過程が振り返っている。

「Part2」では、オランダ・アムステルダムで開催された夜の都市政策を世界で共有する初の国際会議「ナイトメイヤー」や、ベルリンをはじめとする海外都市で展開された「クリエイティブ・フットプリント」が、風営法改正後の日本のナイトタイム議論へ影響していく流れを追う。

コロナ禍を経て、夜の価値を観光消費だけでなく、文化や雇用、地域資源の観点から見直し、夜に何の価値があるのかをひもといていく内容だ。

「Part3」では、これまで観光中心で語られがちだった日本のナイトタイムエコノミーを、暮らしや文化、都市の基盤として捉え直す視点が語られる。京都での「夜の価値創造」を考えるフォーラムや、海外の「24時間都市」の実践を手がかりに、若い世代につながる日本版24時間都市の可能性を探っていく。

シリーズはYouTubeで視聴できるほか、noteではダイジェスト版も公開している。ぜひチェックしてほしい。

関連記事

『タイムアウト東京 読者アンケート 2026』

『「ほぼ日」とタイムアウト東京がコラボ、「世界で最もクールな街」神保町を語る対談企画を実施』

『東京が観光における世界トップクラスの「都市ブランド」に選出』

『2025年版「世界で最もクールなストリート」発表』

『万博のデザインと建築をひもとく「みゃくみゃくとつなぐ展 ～万博とひらく未来～」が開催』

東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら